魏明谷質疑東螺溪清淤工程有問題 彰化縣府澄清

彰化縣進行東螺溪清淤工程，但居民卻發現清除期間業者運來大量廢棄建築土方於河岸兩旁，又砍掉護堤路樹，連前縣長魏明谷都跳出來懷疑根本是以合法掩護非法；彰化縣政府水資處表示，東螺溪同時在進行布袋蓮清除、及清疏工程，對於發現施工段堆有垃圾和建築土方已移送檢調及環保局調查釐清是否有非法情事。

埔鹽鄉與溪湖鎮居民及里長發現最近東螺溪清淤工程，卻被堆置大量建築土方，質疑「哪有這種清淤法?」

連前縣長魏明谷都接到陳情到現場查看，看到廢棄建築土方倒滿河道，而在臉書發文表示，他感到非常震驚，從埔鹽鄉天盛橋一路往溪湖、二林延伸大約1.8公里的廢棄土方，到底是從哪裡運來的？且為何是在豐水期清淤，不是枯水期清淤？怎麼管制保證廢棄土方不會沖散到下游？其中有太多疑點讓人質疑。

今天縣府水資處處長馬英傑出面說明，由於雨季布袋蓮滋生太快，從溪湖鹿島橋到埔鹽天盛橋約4公里多，為了用機具快速清除布袋蓮，承包商在河道旁依營建剩餘土石方材料回填施工規範規定，外運B5類營建剩餘土石方，於沿岸施設施工便道作為機具通行使用，目前布袋蓮已清除完成，已要求廠商需於8月20日前將施工便道復原完成。

至於埔鹽到溪湖另有清淤工程是7月底開始施工，馬英傑說，由於日前有颱風而停工，仁鼎橋區段清疏工程至今承包商僅施作雜草雜樹清除，尚未有土方載運情形，不過也發現有參雜各類雜物垃圾，已要求廠商停止施作，將會同檢調及環保單位於該區段檢驗釐清垃圾及廢棄土方是舊的或是新的?是否有違法情事，等相關單位存證釐清後，會一併清除，以維護舊濁水溪環境。