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完成父親遺願 他在父親告別式會場捐救護車器材給消防

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供
台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供

台中市民陳東城與家人，為完成父親陳瑞清遺願，經台中市議員陳清龍引薦，捐贈台中市政府消防局一輛救護車和一批救護器材裝備，今天在他父親告別式會場捐出，消防局副局長楊元吉代表受贈，將交由給第二大隊東勢消防分隊使用，進一步提升山城地區緊急救護能量，消防人員在場感動，致謝。

陳東城表示，他父親生前克勤克儉、勤儉持家，期盼為社會盡一分心力，父親臥病在床時感念消防人員出生入死，救護百姓，希望身後捐贈一輛救護車，造福百姓；因父親已安詳離世，眷屬節省喪葬開支並與企業界朋友合資，共同捐贈救護車及救護裝備器材，以完成父親遺願。

消防局表示，政府資源有限、民力無窮，台中市在緊急救護方面，積極培訓各級救護技術員，也非常感謝善心人士對消防工作鼓勵與肯定，盼能藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防緊急救護上，強化人員執勤安全及急難救護能力，保障市民生命安全。

台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供
台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供
台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供
台中陳姓男子今天在父親告別式會場，捐救護車和器材給台中市消防局。圖／台中市消防局提供

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