完成父親遺願 他在父親告別式會場捐救護車器材給消防

台中市民陳東城與家人，為完成父親陳瑞清遺願，經台中市議員陳清龍引薦，捐贈台中市政府消防局一輛救護車和一批救護器材裝備，今天在他父親告別式會場捐出，消防局副局長楊元吉代表受贈，將交由給第二大隊東勢消防分隊使用，進一步提升山城地區緊急救護能量，消防人員在場感動，致謝。

陳東城表示，他父親生前克勤克儉、勤儉持家，期盼為社會盡一分心力，父親臥病在床時感念消防人員出生入死，救護百姓，希望身後捐贈一輛救護車，造福百姓；因父親已安詳離世，眷屬節省喪葬開支並與企業界朋友合資，共同捐贈救護車及救護裝備器材，以完成父親遺願。