中市忠明南路漏水出現坑洞 水公司完成搶修

台中市南區忠明南路14日驚現坑洞，造成一輛休旅車左前輪陷入，經市府與水公司會勘確認是自來水管線漏水所致，水公司今天表示，經調派工班進場修復，已完成搶修並恢復供水。

台中市大里區文心南路於11日出現天坑造成一輛轎車陷落，車子受損，駕駛也受傷送醫；14日下午南區忠明南路又驚現天坑，造成一輛休旅車左前輪陷入坑洞中，還好車子順利移出坑洞，沒有人員受傷。

台中市政府建設局前往現場勘查後，研判是自來水管破裂導致土質鬆動，而非路基不實，隨即通知自來水公司立即前往勘查，後續並進行修復工程。

水公司指出，台水四區處接獲通知，即派員與台中市政府辦理會勘，確認為自來水管線漏水，立即調派工班進場修復，因管線位於被混凝土包覆污水管下方，施工時增加困難度，為維護用路人安全及民眾用水權益，連夜搶修至凌晨12時30分恢復供水。

台水四區處表示，為降低漏水率並落實穩定供水需求，除每年編列新台幣6.5億元進行老舊管線汰換，另攜手台中市政府啟動自來水管線「防漏計畫」，從民國109年到111年加碼約20億元計畫經費，汰換原有老舊塑膠管材為堅固耐用的「鑄鐵管材」。

四區處指出，配合管線汰換工程，既有老舊巷道路面一併進行更新，並重新規劃減少自來水孔蓋，提升路面品質及保障民眾用路安全，預計111年完工後，每年約可減少2884萬立方公尺漏水量，相當於1萬1536座國際標準游泳池水量。