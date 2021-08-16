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快開學還在「找錢」 彰化縣學童餐桌隔板630萬元經費沒著落

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
下月1日即將開學，學童用餐需使用隔板，彰化縣設置隔板的經費無著，縣長王惠美（右）今天在防疫記者會中表示，縣府還在「找錢」，為了確保孩子的安全還是必須採購。記者劉明岩／攝影
下月1日即將開學，學童用餐需使用隔板，彰化縣設置隔板的經費無著，縣長王惠美（右）今天在防疫記者會中表示，縣府還在「找錢」，為了確保孩子的安全還是必須採購。記者劉明岩／攝影

下月1日即將開學，學童用餐需使用隔板，彰化縣設置隔板的經費無著，縣長王惠美今天在防疫記者會中表示，縣府還在「找錢」，為了確保孩子的安全還是必須採購，教職員疫苗接種尤其重要，但目前仍有3、4000名老師沒有疫苗，希望中央儘速撥發。

彰化縣府指出，目前彰化縣學童人數約有9萬4000人，教師約1萬1000人，每人隔板60元，學童約需要564萬，教師約66萬，總計630萬。

王惠美說，目前縣內幼兒園已經上網招標一批中，另針對國中小也要進行緊急處置；另有家長認為，未接種疫苗的學生希望採用線上學習，王惠美說，仍須等待中央重要指引。

衛生局長葉彥伯說，開學後，中央規定除須保持安全社交距離外，就是要加隔板，目前市面上有簡易型的折疊式隔板，又耐熱、好消毒，價格也較經濟，上課時一定要戴口罩，用餐時就要加裝隔板。

學童餐桌隔板，衛生所表示透明壓克力製成的隔板，雖然耐用度高，也方便消毒，但一組單價約1500元，價格比較貴。圖／彰化縣衛生局提供
學童餐桌隔板，衛生所表示透明壓克力製成的隔板，雖然耐用度高，也方便消毒，但一組單價約1500元，價格比較貴。圖／彰化縣衛生局提供
學童餐桌隔板，衛生局表示，塑膠瓦楞板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
學童餐桌隔板，衛生局表示，塑膠瓦楞板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
學童餐桌隔板，彰化縣衛生局建議使土PP塑膠板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供
學童餐桌隔板，彰化縣衛生局建議使土PP塑膠板價格比較便宜，每組約在100元左右，一般文具店就買得到，有已經裁切好、摺好的成品，消毒也很方便，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定。圖／彰化縣衛生局提供

王惠美 葉彥伯

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