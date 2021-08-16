台中大里大元公園具特色 盧秀燕籲「樹要長得更茂盛」

台中市大里區大元國小附近人口密集，以往卻沒有適合的公園，地方人士屢建議應興建公園，市府因此取得一塊2000坪國有地，並依「美樂地計畫」經過一年多時間闢建完成1座公園，裡面不僅設置有北歐丹麥的攀爬遊具，且適合各個年齡層使用，符合共融式公園特色。

大元國小去年興建完工，因公園裡設有北歐丹麥風的綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆、輪椅式旋轉盤等遊具，還有步道和孩子山丘、碗公休息站，不但具有特色，還受到當地居民喜愛。

市長盧秀燕下午到公園視察，她表示，這座公園的特色是全區沒有樓梯，從小孩到長輩，甚至是身心障礙的朋友，每一個世代都可以玩、可以使用，甚至還有方便視障朋友的觸覺導覽，相信對社區文化、聯誼、健身休閒都有幫助。

她強調，這個地方過去因為較低漥，容易積水，因此建設局主動連絡水利局，興建公園時一併完成排水功能，因此也通過了8月初的豪大雨考驗。