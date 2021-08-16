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逐花放蜂不嫌累 南投「蜂國」夫婦蜂蜜評鑑奪雙料大獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣蜂農吳俊賢（右）、劉京妮（左）夫婦在全國蜂蜜評鑑抱回3個特等獎、1個頭等獎，成果豐碩。圖／南投縣政府提供
南投縣蜂農吳俊賢（右）、劉京妮（左）夫婦在全國蜂蜜評鑑抱回3個特等獎、1個頭等獎，成果豐碩。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉蜂農吳俊賢、劉京妮夫婦克服氣候變遷衝擊、荔枝椿象蟲害等威脅，用心照料群蜂產蜜，今年參加「全國國產蜂蜜品質評鑑」，一舉囊括雙料（龍眼、荔枝蜜）最高榮譽，共抱回3個特等獎、1個頭等獎，縣長林明溱今贈匾祝賀。

中寮盛產龍眼是中部龍眼蜜的重要產地，而吳出身蜂農世家「蜂國蜂蜜莊園」，從小耳濡目染，繼承父親吳國和的養蜂技術真傳，吳家父子14年前還曾同時拿下全國蜂蜜評鑑最高榮譽特等獎，成養蜂界佳話，婚後換成吳、劉2人一起努力。

但近年氣候變遷加劇，加上外來種「荔枝椿象」肆虐，沒噴藥的龍眼、荔枝花況不佳，用藥的又不宜放蜂儲蜜，吳表示，在天災和蟲害雙重打擊下，中寮龍眼蜜減產達7成，為追求絕無農藥，且花況較佳的龍眼林及荔枝林，只能帶蜂箱逐追。

吳俊賢、劉京妮夫婦三天兩頭就帶著百萬蜜蜂大軍移動好幾次，找到母花花況較佳又無用藥的果樹林就放蜂採蜜，最終採得約50加侖的絕佳蜂蜜，今年2人報名評鑑獲獎，吳囊括雙料特等獎，劉獲龍眼蜜特等獎、荔枝蜜頭等獎，成果豐碩。

南投縣長林明溱今專程贈匾祝賀並表示，吳、劉夫妻檔為追求頂級蜂蜜，鑽研養蜂不辭辛苦，年僅40歲出頭就屢獲大獎，相當難得，也很不簡單；但劉京妮則謙虛的說，他們只是把蜜蜂照顧好，最辛苦的是百萬蜜蜂大軍，獲獎應歸功牠們。

但吳也提到，養蜂就跟遊牧民族差不多，除了「逐花放蜂」採蜜，很累人之外，為了能分辨挑選出最佳的花蜜，他們夫妻倆不菸不酒，也不碰辛辣食物，就是要讓味、嗅覺保持在最佳狀況，確保自家蜂國的蜂群採製產出的是最優質的蜂蜜。

南投縣蜂農吳俊賢（左）、劉京妮（右）夫婦在全國蜂蜜評鑑抱回3個特等獎、1個頭等獎，成果豐碩。圖／南投縣政府提供
南投縣蜂農吳俊賢（左）、劉京妮（右）夫婦在全國蜂蜜評鑑抱回3個特等獎、1個頭等獎，成果豐碩。圖／南投縣政府提供
南投縣蜂農吳俊賢、劉京妮夫婦在全國蜂蜜評鑑獲3特等獎、1頭等獎，縣長林明溱（左）今贈匾祝賀。圖／南投縣政府提供
南投縣蜂農吳俊賢、劉京妮夫婦在全國蜂蜜評鑑獲3特等獎、1頭等獎，縣長林明溱（左）今贈匾祝賀。圖／南投縣政府提供

蜂蜜 蜜蜂

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