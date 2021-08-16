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東協廣場改選警方在場仍施暴？ 警方：不同樓層

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員右起周永鴻、賴佳微、江肇國、蔡耀頡、張家銨、邱素貞聯合質詢，要求市府徹查東協廣場暴力事件。記者陳秋雲／攝影
台中市議員右起周永鴻、賴佳微、江肇國、蔡耀頡、張家銨、邱素貞聯合質詢，要求市府徹查東協廣場暴力事件。記者陳秋雲／攝影

台中市民進黨議員今聯合質詢，指13日東協廣場發生管委會改選暴力事件，東協廣場是重點治安管理區域，且經發局持有東協廣場一至三樓產權，開管委會前行文警察局到場維安，仍發生流血鬥毆事件，管委會總幹事被打到腦震盪，新任局長維護治安的決心受挑戰！市府應查明。

議員江肇國指出，13日東協廣場召開大樓管委會，市府因持有產權由經發局股長出席，管委會擔心有糾紛，開會前曾發文給警察局，要求到場維護秩序，但照樣發生多名男子強行衝入，打傷總幹事暴力事件。江指第一分局員警被控延遲逾20分鐘才到場處理，他要求警局說清楚。

江肇國指出，面對管委會治安事件明明可預防，仍讓憾事發生，市府包括警察局及經發局應查明其中是否有缺失，釐清背後牽扯的利益糾葛。

警方表示，會議當天，管委會簡姓召集人、委員、律師、里長等在4樓開會，警方在現場安全維護，並未延遲。但開會前，管委會的郭姓副總幹事帶5名保全欲進入開會，被現場人員已非區權人拒絕，不料第一警分局的勤指中心就接獲通報，7樓的一家已閒置的視聽KTV有人遭打傷，經調閱監視器，被打的管委會胡姓總幹事頭部、身體擦挫傷。

經濟發展局市場管理科長蔡永福說，市府接獲管委會通知，指派股長出席投票，另一派（簡派）也以個人名義發文給市政府，指稱要開會選主委，市府不可能出席以個人名義召開的管委會。他強調，13日的選舉因暴力事件而中斷，市府的立場是督促管委會趕緊選出主委等幹部。

江肇國表示，既然市府認定這次會議不成會，那為避免下次市府官員害怕前往開會，他建議市府下次派經發局局長前往開會，且由分局長親自到場坐鎮維持秩序，嚇阻不法行為再度發生。

根據了解，管委會20年前管理基金呈赤字，主委幹部乏人問津。近年轉型為移工消費重鎮，轉虧為盈，管理基金1600多萬元金，利益牽扯，可能引發暴力事件。

東協 警察

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