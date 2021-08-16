聽新聞
test
0:00 / 0:00
盼不到好市多 彰化市第二停車場BOT案招來中友百貨
彰化人盼不到好市多，但百貨公司開設的腳步卻近了。占地2150坪的彰化市第二停車場BOT案，經上網公告招商，經甄審會通過台中中友百貨同一集團的友聯國際為最優申請人，由經濟部推動促參司完成公告程序，隨即將議約及簽約，中友百貨將斥資21億元，興建地下4樓地上14樓大樓，市長林世賢說，希望趕在2022年中動工，2024年年初營運。
彰化市第二停車場用地屬於彰化市公所，但要興辦BOT開發案，依促參法規定，縣政府才有權辦理，本案轉個彎，由縣政府委託彰化市公所辦理，因此實際由市公所辦理設計及招商事宜，依促參法可採最有利標，只要一家投標且符合資格，即可投標，由於友聯國際有備而來，且是唯一申請人，並經甄審會通過為最優申請人。
彰化市第二停車場位在彰化市的黃金地段，屬停車場用地，建蔽率80%、容積率960%，為提供更佳招商條件，市公所同步爭取變更都市計畫使用項目，除商場及美食小吃外，將可增加健身服務業、戲院、電影片映演業及藝文業、綜合零售業，而多目標容許使用樓地板面積也可由3分之1提升至2分之1，大幅增加業者投資誘因及意願。
市長林世賢說，彰化市第二停車場BOT案的最小投資額為9.5億元，特許年限50年，興建期3年，中友百貨計畫興建地下4樓地上14樓大樓，連同主建築及裝修、設施等經費，實際投資額達21億元，為因應停車需求，將提供汽車停車位達680席、機車1500席。
林世賢希望縣政府積極協助，加速推動，減少物價波動因素，趕在明年（2022年）中動工，在2024年初即可營運。預期可帶動周遭商圈發展，紓解彰化基督教醫院、南瑤商圈、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題，並創造10米淨深的市民廣場，未來可串連成功公園，形成連動開放空間，也成為市民休憩散步最佳地點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言