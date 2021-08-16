爭取2千萬改善運動場 蔡其昌：沒基層體育 哪有奧運金牌

台中海線多所學校運動場待改善，立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、台中市議員王立任、楊典忠及台中市教育局專門委員郭明洲等單位會勘台中海線清泉國中、三田國小與槺榔國小三校運動場，爭取2000萬經費挹注，讓校方得以培養基層運動員，續為台灣爭光；蔡其昌強調，沒有基層體育，哪有奧運金牌

蔡其昌表示，這次會勘來解決運動場老舊破損問題，先到清泉國中，校內操場因年限已久及樹根侵入問題有如波浪一般隆起，空有一座運動場卻無法正常使用。同時三田、槺榔國小也有運動場老舊四處補丁、排水不易等問題需要一併解決，會努力一間間來解決，期盼讓孩子們有更好的教育環境。

蔡其昌強調，沒有基層體育，哪有奧運金牌，有完善的運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光；他長年在海線努力改善校園環境，並主張全台灣的孩子受體育教育的權益應該得到保障，已建議行政院編列60億的特別預算改善全台校園體育設施環境，全力來解決全台灣孩子們上體育課的運動場安全問題。

蔡忠益說，讓孩子們有安全的體育設施是他們的職責，今天安排到台中三所學校會勘，明顯看見學校操場有樹根穿入跑道、排水的問題都需要盡快改善，會請專家學者來共同協助研議，待收到校方改善計畫後將盡速來審議，讓校園內的運動設施盡快獲得改善。