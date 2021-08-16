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影／威力彩上看17億 彰化曾中15億投注行 連外國人都包牌
今晚威力彩開獎，頭獎上看17億多元，彰化縣社頭鄉曾開出頭獎的精成彩券行今天一大早就有人來買彩券，老闆蕭天生說，近日買氣增加約三成，不少人一次包牌二、三萬元，還有同事集資，甚至有外國人托朋友包牌8萬元，預估開獎前傍晚買獎券人潮會更多。
社頭鄉市區員集路的精成彩券行曾多次開出大獎，2013年更曾開出一人獨得的15億元威力彩，那年彩券行一連中了今彩頭獎八百萬元、刮刮樂頭獎五百萬元、還有大樂透等五個獎拿下約二千萬彩金後，又開出15億元威力彩，從此成為熱門投注站。
蕭天生說，不只今晚威力彩開獎，頭獎上看17億多元，明天還有大樂透也上看3 億元，所以買氣特別旺，有同事8人、10人集資二、三萬元包牌，甚至有外國人托朋友包牌8萬元，連外國人都瘋買威力彩，彩券行裡有個彌勒佛木雕，有些民眾買彩券前，還會摸摸彌勒佛，希望沾點福氣，成為幸運兒。
一早7點多就有民眾上班前就來買彩券，不包牌的民眾買個100、200元也買個希望，大家還討論起來，成為億萬富翁要做什麼，成為今天最熱門話題。
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