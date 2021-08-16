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大甲聯合里活動中心重建啟用 盧秀燕與蔡其昌互相感謝

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心今天重建啟用。記者游振昇／攝影
台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心今天重建啟用。記者游振昇／攝影

台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心重建今天啟用，台中市長盧秀燕感謝中央和地方民代的共同促成，包括到場的立法院副院長蔡其昌，被視為盧秀燕下屆市長選舉可能對手的蔡其昌說，這棟活動中心歷經二任市長努力，他也感謝中市府全力支持配合款，中央和地方不黨派，一起讓台中更好。

台中市大甲區舊義和里活動中心耐震不足，市府積極爭取中央補助，斥資近2036萬元興建「義和、新美聯合里活動中心」，今(1天落成啟用，市長盧秀燕出席啟用典禮表示，市府聽到地方里民心聲，積極爭取經費、編列預算重建，更補助音響、冷氣、飲水機等設備，提供民眾舒適、完善的活動空間。

盧秀燕表示，義和、新美兩里活動中心自74年建成，使用近40年，沒有建照，也屬危險建築，市府於民國107年封閉，而後當地里長請願，希望建成安全、好用的活動中心，市府編列預算，向中央爭取補助，斥資近2036萬元，今天終於完工啟用，她感謝立法院副院長蔡其昌及台中市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌與當地里長共同促成。

立法院副院長蔡其昌今天也出席大甲區義和、新美聯合活動中心啟用典禮，他表示，這棟活動中心歷經二任市長的努力，終於在今天正式啟用，未來他將會持續努力，在中央爭取各項建設預算，同時也感謝市政府全力支持配合款，中央、地方不分黨派，一起讓台中更好。

中市民政局長吳世瑋表示，原義和里社區活動中心為1樓建物，民國85年再增建2至3樓，是混合不同年代的「老背少」建物，存在結構性危險；新美里則長久以來未有專屬的活動中心，里民苦無適合活動空間，市府保障市民使用安全並提供優質休閒空間，積極爭取內政部前瞻基礎建設計畫400萬元補助，同時自籌經費1349萬8千元，今年更加碼補助設施設備等經費285萬6647元，斥資近2036萬元，興建面積170坪的兩層建物。

活動中心啟用後，將「分里、分層」使用，一樓供新美里民使用，二樓供義和里民使用，外部廣場則可作為節慶表演、社區活動等彈性使用，提供當地居民聚會聯誼及社會服務場域。

大甲區長顏金源說明，公所傾聽地方意見及需要，經費到位後，進行活動中心規劃設計，工程發包並順利完工，啟用後將提供民眾集會、活動、上課、健康促進及交誼的多功能活動空間；近期將接續進行公共藝術教育推廣活動，如藍染課程等，讓有興趣的民眾體驗手作樂趣，期盼活動中心成為凝聚社區居民意識，提升社區居民精神生活的重要場域。

台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心今天重建啟用。記者游振昇／攝影
台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心今天重建啟用。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市 蔡其昌

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