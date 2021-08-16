東協廣場含金量高月產值1.2億 盤根錯結三派搶地盤

台中市東協廣場本月13日下午召開管委會，要選舉新任主委與幹部，卻發生9名不明人士，當天前往7樓毆打胡姓總幹事，砸壞桌椅，中市警方帶回涉案5名男子調查中。據了解，東協廣場勢力盤根錯節，知情人士指出，東協廣場含金量高，除現任管委會，還有其他兩派希望掌握管委會「搶地盤！」

市府經發局表示，當天派員參加管委會，因市府是1到3樓的所有權人之一，才派員列席，管委會完成選舉後則須向都發局報備。但目前選舉中斷，中市政府的立場是督促管委會趕緊選出主委等幹部。

「東協廣場」為全台移工主要集散地之一，根據調查，每到發薪日的第一個周日，全盛時期近2萬名移工到東協廣場消費，以越南、泰國、印尼移工為主，創造每月1.2億以上產值。

前市長林佳龍重新塑造「東協廣場」周遭均以移工消費為重點，近百家東南亞特色店家的生態圈，加上現任市府不斷投入經費，東協廣場被視為高「含金量」市集。

據地方人士指出，當地分三派，一是現任管委會、二是地方有力人士、三是原本的市場舊勢力，三派都想掌握東協廣場的主控權， 盤根錯結，三方都想搶地盤，時有衝突，13日在管委會改選時發生的暴力事件，警方已介入調查。

經發局指出，東協廣場開管委會須依照一般公寓大廈管理條例改選，經發局派員只是因市府是一到三樓的所有權人，依往例出席，改選結果則由管委會送都發局報備。對管委會改選中斷，都發局表示，站在市府立場，會督促完成改選。