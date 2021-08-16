鐵砧山東北側坍塌危及安全 中市議員爭取經費固山

盧碧颱風帶來連日大雨，造成台中大甲鐵砧山東北側邊坡局部坍塌，觀景台基座搖搖欲墜，嚴重影響遊客安全，市議員吳敏濟今天邀相關單位會勘，向市府爭取災害準備金重建，並建議林務局逐年編列預算持續進行攔沙壩及護坡工程。

颱風夾帶的豪大雨影響下，大甲鐵砧山東北側懸崖本月8日產生滑坡崩塌，民眾用空拍機紀錄驚悚畫面上傳臉書，觀景台金屬支架懸空，吳敏濟接獲民眾通知立即到場了解情況，要求觀旅局拉上封鎖線，禁止遊客接近危險地區。

鐵砧山地質屬頭嵙山層，紅土包著卵石，土壤含水後易崩解，921大地震後，每逢豪大雨就陸續崩塌，106年6月底梅雨季大規模崩塌面積達6500平方公尺，雕塑公園內縮10餘公尺，吳敏濟憂心崩塌範圍持續擴大，當時即召集會勘，督促主管單位建置攔沙壩，對崩塌處實施掛網噴植，並重新規劃排水系統等措施。

107年林務局曾在鐵砧山北側局部施作一座攔沙壩，吳敏濟強調治山工作非一次性，政府要有長期抗戰準備，才能穩住鐵砧山體；台中市觀旅局專委葉慶隆指出，坍塌部分將諮詢專家學者並提出最適當的改善工法，將與林務局合作並從坡址往上整治，觀景台部分的排水系統也會做一併改善，觀旅局會盡快提出災害復建計畫。

林務局東勢林管處秘書吳貞純表示，崩塌地點40公尺外下邊坡為1410號保安林，民國100年起即施作箱籠護坡工程，目前植生覆蓋度佳，將會持續監測維持下邊坡安全，而上邊坡部分將配合觀旅局共同研商最適當護坡工法。