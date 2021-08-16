快訊

直播／聯亞疫苗來了？ 陳時中今下午2時記者會說明

塔利班對美國的終極羞辱？喀布爾見證「阿富汗西貢慘案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌 林管處允諾修復

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，民代今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，民代今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影

台中市后里區眉豐路邊坡1418保安林地，遇大雨就坍方，沖刷之土石已對下方道路造成威脅，民代今天邀集相關單位到場會勘，

東勢林區管理處承諾將盡速規劃整治后里區眉豐路邊坡1418保安林崩塌地，初估工程設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，工程經費約1000萬元，明年5月汛期前完工。

立委楊瓊瓔今天會同林務局東勢林區管理處、台中市水利局、建設局、台中市議員陳本添、后里區長賴同一、公館里長馮詠淮等人到公館里眉豐路邊坡崩塌現場會勘，要求林務局東勢林區管理處應加強整治。

公館里長馮詠淮說，近日豪雨位於后里區眉豐路邊坡1418保安林地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，所幸無造成人員傷亡，初步判斷因連日豪雨，土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，后里區公所已完成妨礙道路之土石清理，但後續仍有再崩落之可能，故向楊瓊瓔立委及陳本添議員陳情邀集相關單位會勘研處，有效提升邊坡穩定性，保障用路人及鄰近住戶安全。

眉豐路邊坡1418保安林地土石崩落點離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度達20公尺，陳本添說，以往中央地方政府相關單位消極互推，不顧人民居家生命安全，造成多年來崩塌面積越來越大，每逢颱風或下雨天，附近居民根本不敢走這條路，擔心會不會被掉落土石砸到，期盼今天在楊瓊瓔委員服務處協調下能盡速執行復建工作，解決后里區眉豐路邊坡土石崩塌問題，保護環境與民眾身家安全，讓在地民眾可以安心居住。

林務局東勢林區管理處副處長陳啟榮表示，眉豐路邊坡1418保安林地地質屬軟礫石堆積層，受颱風豪雨沖刷，易產生向源侵蝕，現場有四處比較嚴重崩塌地，承諾會立即展開測量設計，明年初發包施工，5月底汛期前完工。

工程預估設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，有效攔阻土石下移，未來希望工程施作後，原邊坡崩塌裸露部分可呈穩定狀態，充分發揮整治效果。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益感謝今天會勘及提供協助的各單位，積極進行整治工程，洪柳益強調，后里區公館里眉豐路邊坡1418林班地如再度崩塌，他擔心位於旁邊的住家及工廠甚至用路人意外發生，依據水土保持法規定，水保義務人林務局東勢林區管理處必須進行水土保持處理與維護，希望相關工程能盡快完成，讓居住在附近或行經的民眾都有安全的環境。

台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（中）和台中市議員陳本添（右）等人，今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（中）和台中市議員陳本添（右）等人，今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，民代今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影
台中市后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌，民代今天與相關單位到場會勘。記者游振昇／攝影

崩塌 楊瓊瓔 豪雨

延伸閱讀

奧運奪牌關鍵 楊勇緯、林真豪：好勝心

台中潭子仁愛路道路側溝排水改善 防大雨積淹水

民代攜企業助弱勢 贈2萬片口罩及快篩試劑

中市后里區月湖路補丁凹凸不平 斥資4000萬元改善

相關新聞

中捷運量回流七成了 中捷：觀察變化檢討發車班距

全國疫情警戒降為二級，台中捷運旅客回流成長七成，8月13日更高達1萬2754人次，創5月下旬三級警戒以來最多。中捷公司表...

好市多來彰化又「狼來了」？縣府：積極推薦適當土地

「千呼萬喚，就是一直沒有來！」美商好市多(Costco)台中要來彰化開分店的消息，多年來一直沒有停過，最近又再傳出好市多...

大甲聯合里活動中心重建啟用 盧秀燕與蔡其昌互相感謝

台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心重建今天啟用，台中市長盧秀燕感謝中央和地方民代的共同促成，包括到場的立法院副院長蔡其...

東協廣場含金量高月產值1.2億 盤根錯結三派搶地盤

台中市東協廣場本月13日下午召開管委會，要選舉新任主委與幹部，卻發生9名不明人士，當天前往7樓毆打胡姓總幹事，砸壞桌椅，...

鐵砧山東北側坍塌危及安全 中市議員爭取經費固山

盧碧颱風帶來連日大雨，造成台中大甲鐵砧山東北側邊坡局部坍塌，觀景台基座搖搖欲墜，嚴重影響遊客安全，市議員吳敏濟今天邀相關...

影／后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌 林管處允諾修復

台中市后里區眉豐路邊坡1418保安林地，遇大雨就坍方，沖刷之土石已對下方道路造成威脅，民代今天邀集相關單位到場會勘，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。