影／后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌 林管處允諾修復

台中市后里區眉豐路邊坡1418保安林地，遇大雨就坍方，沖刷之土石已對下方道路造成威脅，民代今天邀集相關單位到場會勘，

東勢林區管理處承諾將盡速規劃整治后里區眉豐路邊坡1418保安林崩塌地，初估工程設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，工程經費約1000萬元，明年5月汛期前完工。

立委楊瓊瓔今天會同林務局東勢林區管理處、台中市水利局、建設局、台中市議員陳本添、后里區長賴同一、公館里長馮詠淮等人到公館里眉豐路邊坡崩塌現場會勘，要求林務局東勢林區管理處應加強整治。

公館里長馮詠淮說，近日豪雨位於后里區眉豐路邊坡1418保安林地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，所幸無造成人員傷亡，初步判斷因連日豪雨，土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，后里區公所已完成妨礙道路之土石清理，但後續仍有再崩落之可能，故向楊瓊瓔立委及陳本添議員陳情邀集相關單位會勘研處，有效提升邊坡穩定性，保障用路人及鄰近住戶安全。

眉豐路邊坡1418保安林地土石崩落點離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度達20公尺，陳本添說，以往中央地方政府相關單位消極互推，不顧人民居家生命安全，造成多年來崩塌面積越來越大，每逢颱風或下雨天，附近居民根本不敢走這條路，擔心會不會被掉落土石砸到，期盼今天在楊瓊瓔委員服務處協調下能盡速執行復建工作，解決后里區眉豐路邊坡土石崩塌問題，保護環境與民眾身家安全，讓在地民眾可以安心居住。

林務局東勢林區管理處副處長陳啟榮表示，眉豐路邊坡1418保安林地地質屬軟礫石堆積層，受颱風豪雨沖刷，易產生向源侵蝕，現場有四處比較嚴重崩塌地，承諾會立即展開測量設計，明年初發包施工，5月底汛期前完工。

工程預估設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，有效攔阻土石下移，未來希望工程施作後，原邊坡崩塌裸露部分可呈穩定狀態，充分發揮整治效果。