好市多來彰化又「狼來了」？縣府：積極推薦適當土地

「千呼萬喚，就是一直沒有來！」美商好市多(Costco)台中要來彰化開分店的消息，多年來一直沒有停過，最近又再傳出好市多要來彰化設分店的訊息。縣府建設處表示，好市多來彰化設分店仍無具體進展，縣府曾推薦彰化市「機28」用地，業者卻嫌面積過小，但縣府仍然不死心，歡迎好市多回頭。

彰化人購買能力可觀，卻因沒有大型百貨公司，只能往台中市消費，一直是地方心頭的痛，長期以來即希望好市多能來彰化設分店，據縣府建設處指出，好市多內部曾統計，以南屯店一年100億元的營業額，彰化人就貢獻超過3成，因此好市多評估彰化極有市場潛力，長久以來，從員林、鹿港到彰化市都在積極尋覓適當土地。

彰化距離好市多最近的一次，是3年多前，好市多原已屬意彰化市建國南路與中山路3段設彰化分店，並做了交通影響評估，卻因為是私人土地，產權複雜，最後才得不放棄，但仍然要求彰化縣政府協助尋找其他適當用地，提供評估。

直到，去年年底，彰化縣政府與彰化市公所共同宣布，決定將衛生局前占地3400坪的「機28」用地，朝向複合百貨商場開發，以BOT方案經營，在都市計畫完成後，即可辦理招商。縣府建設處代理處長陳威宏說，當時縣府即積極遊說好市多前來設分店，但好市多需求的用地達6千坪，後來就沒有下文。

陳威宏說，「機28」機關用地正辦理都市計畫變更為停車場用地，目前在內政部審查中，彰化縣政府仍然歡迎好市多前來設分店，其實可依市場需求、交通狀況等做出調整，不一定非要6000坪不行，當然縣府也會再努力協助尋找適合的土地，但在彰化市想要找到很不容易，縣府也不會放棄努力。

縣府經濟暨綠能開發處長劉玉平說，好市多長期間在彰化尋覓土地，彰化縣政府也推薦多筆土地，卻因業者要走批發還是零售路線委決不下，也找不到適當的大面積土地，近期內就沒有再接觸。