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中捷運量回流七成了 中捷：觀察變化檢討發車班距

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線運量回來七成了！圖／台中捷運公司提供
台中捷運綠線運量回來七成了！圖／台中捷運公司提供

全國疫情警戒降為二級，台中捷運旅客回流成長七成，8月13日更高達1萬2754人次，創5月下旬三級警戒以來最多。中捷公司表示，預估未來運量仍將持續回升，將視運量回升狀況適時調整班距。

中捷公司表示，因應乘車需求提高，捷運綠線已從7月27日起縮短班距，目前平日尖峰時段班距為8分鐘，離峰時段為10分鐘，假日班距12分鐘，不分平假日深夜時段均為15分鐘1班，將持續做好防疫工作並觀察運量變化，滾動檢討及調整班距。

台中捷運公司統計，8月1日至15日捷運綠線平均日運量為9866人次，較7月平均日運量5809人次成長69.84％。中捷表示，捷運綠線今年4月25日正式通車，5月19日全國疫情警戒升為三級，運量大幅下滑，5月平均日運量為1萬6165人次，6月減少至3392人次，7月平均日運量回升至5809人次。

7月27日疫情警戒降為二級後，市府採取「穩健式鬆綁、漸進式解封」方式，讓市民生活慢慢回歸正常，捷運運量也逐步成長，8月1日至15日平均日運量達到9866人次，較7月成長69.84％，其中，平日平均運量1萬零91人次，假日平均運量9417人次。8月不僅平均日運量大幅成長，13日單日運量1萬2754人次，14、15日假日運量也突破1萬2000人次，追上平日運量，也創下三級警戒以來新高。

台中捷運 疫情 三級警戒

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