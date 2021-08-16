議員批中市快打站勞師動眾 中市衛局長激動為同仁喊冤

台中市最多時在67處國中小設置快打站，為民眾接種疫苗。民進黨議員鄭功進指出，快開學了，學校「快打旋風」何時退場？免得師生．家長有疑慮。他認為市府拚命設快打站，讓民政、教育系統疫於奔命「市長有看到基層眼淚嗎？」衛生局長曾梓展激動提高分貝回應，「難道我們衛生人員不辛苦，沒日沒夜的做啊！」鄭功進則摔預算書不滿曾局長大聲答詢，嗆「我還沒誇到衛生局，大聲什麼！」曾梓展稍後道歉。

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，疫情當前，衛生局成為質詢焦點，議員鄭功進說，台中市設64到67處學校快打站，民政系統區公所基層超時加班多頭燒，他問衛生局學校「快打」旋風何時休?基層的眼淚，市長看到了嗎?

衛生局長曾梓展一反平日溫文儒雅，情緒激動到雙手舉起來比畫說，「難道我們的衛生人員不辛苦嗎？經常忙到沒日沒夜！」衛生局人員表示，經常加班到深夜，尤其疫苗突然送到時，必須盯疫苗安全到達，隨時滾動檢討配送數量與地點。

鄭功進對曾梓展激動答詢，一下子傻住，隨後摔預算書說「這是什麼態度？」「請衛生局長出去！」他說，「我還沒誇到衛生局啊，可以對議員這麼大聲嗎！」鄭功進的質詢稿的確提到「相信能有這麼漂亮的成績，絕對要感謝辛苦的衛生局同仁及市府團隊」。曾梓展稍後向鄭功進道歉，表示「很抱歉！修養太差」。

議員邱素貞要曾局談一下的心路歷程，曾梓展說，衛生局同仁忙到深夜11、12點是常事，要疫調、要配撥疫苗，真的非常辛苦，他也非常感謝衛生局與市府團隊合作與努力。