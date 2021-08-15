工作繁忙收入微薄孝心不減 彰化員林表揚孝行楷模

彰化縣員林市公所今天舉辦孝行楷模表揚活動，表揚三多里張陳彩錦等各里共 40位孝行楷模，今年二名縣級孝行楷模為張陳彩錦早年在醫院從事忙碌的行政工作，下班後盡心侍奉公婆及照顧兒女；大明里楊富棟從事製版業，收入微薄，但對於照顧父母盡心盡力，在鄰里間均傳為美談。

員林市公所今天在公19晴雨球場舉行孝行楷模表揚活動，由員林市長游振雄一一頒獎，彰化縣長王惠美、立法委員陳素月、員林市代表會主席賴東位等人也與會觀禮。

王惠美說，所謂孝順就是家和萬事興，家要和、人就會順，孝順的人未來奮鬥過程中一定會有好的表現，今天的受獎者都是大家的表率。

游振雄說，家庭是生命的起點與歸宿，表揚孝行楷模最重要是發掘感動人心的孝行事蹟，鼓勵民眾見賢思齊並在日常生活中表現出來，同時也能帶給社會正向力量，讓人與人間的互動更溫暖、良好品德永續傳承。