工作繁忙收入微薄孝心不減 彰化員林表揚孝行楷模
彰化縣員林市公所今天舉辦孝行楷模表揚活動，表揚三多里張陳彩錦等各里共 40位孝行楷模，今年二名縣級孝行楷模為張陳彩錦早年在醫院從事忙碌的行政工作，下班後盡心侍奉公婆及照顧兒女；大明里楊富棟從事製版業，收入微薄，但對於照顧父母盡心盡力，在鄰里間均傳為美談。
員林市公所今天在公19晴雨球場舉行孝行楷模表揚活動，由員林市長游振雄一一頒獎，彰化縣長王惠美、立法委員陳素月、員林市代表會主席賴東位等人也與會觀禮。
王惠美說，所謂孝順就是家和萬事興，家要和、人就會順，孝順的人未來奮鬥過程中一定會有好的表現，今天的受獎者都是大家的表率。
游振雄說，家庭是生命的起點與歸宿，表揚孝行楷模最重要是發掘感動人心的孝行事蹟，鼓勵民眾見賢思齊並在日常生活中表現出來，同時也能帶給社會正向力量，讓人與人間的互動更溫暖、良好品德永續傳承。
今天接受表揚的40人為中山里詹淑靜、三信里黃建叡、三多里張陳彩綿、中正里張梓翔、忠孝里許哲綸、仁美里鄭人豪、三橋里翁淑娟、三愛里曹暖、三條里張明海、新興里江馥村、仁愛里黃麗珠、光明里賴信吉、南東里吳唐慶、浮圳里江宏緯、西東里余賜郎、崙雅里黃永枝、鎮興里江泳駐、大峯里李進銘、林厝里張吳淑茹、湖水里余昕潔、東北里曹敏、中東里蔡真理、三義里張錫錩、新生里蘇妙禪、新生里張以承、大埔里鐘良苡、源潭里陳美玲、南興里江祝佑、南興里李信東、南平里楊岸琦、南平里蕭淑芬、黎明里侯立強、大饒里林熾東、萬年里胡麗玉、惠來里王姿婷、惠來里楊俊民、溝皂里高碧靜、東和里曾昌裕、大明里楊富棟、民生里黃東旭。
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