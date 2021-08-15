影／日月潭水滾了？異象竟是外來種魚虎吐「死亡泡泡」

日月潭遭外來種「魚虎」入侵，夏季進入繁殖期，幼魚集結成「魚球」出動獵食，一大群咬食獵物時產生氣泡，使潭水像滾了般不斷冒泡，而漁民發現今年泡泡出現範圍變大，懷疑族群數量增加；縣府則表示，去年電撈約8000尾，但近1個月已電撈7000多尾，是否大量增加仍要觀察，現階段就是積極防治，降低危害。

南投縣農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，攻擊性強、體型大會獵食其他魚種、甲殼類、兩棲類，甚至連小型爬蟲類、鳥類也能獵捕，最大可達1.3米長、24公斤重，疑遭人放生才入侵日月潭，又無天敵抑制，成了橫行潭區的「潭中惡霸」。

「入夏亮『紅色警訊』頻見『死亡泡泡』。」每年7月進入魚虎繁殖期，孵化後幼魚體色通紅，在成魚護幼下集結成一團團「紅色魚球」，不僅頻繁浮出潭面，集體獵食啃咬獵物產生氣泡，使潭水像滾了般不斷冒泡，也代表有魚隻奄然將逝。

但外界更需關注的是，魚球獵食範圍似乎已擴大，漁民表示，過去潭面魚球及冒泡現象多集中在月潭，但今年卻在文武廟、伊達邵、大竹湖、南邊湖等水域都有出現，懷疑其族群數量增加，擴大活動範圍，對其他魚蝦威脅加劇，不能輕忽。

農業處則表示，為防治日月潭魚虎，去年即與清大研究團隊合作監測，並透過電魚撈捕達8000尾魚虎，最大甚至達1.2米長，今年加強電撈力度，近1個月來就已捕獲7000多尾，其中以幼魚為大宗，至於族群是否增加擴散仍要持續觀察。

農業處人員則透露，各界很關注日月潭魚虎問題，所以有更多單位願意投入協助防治，部分船家也納生態導覽，只是要完全移除魚虎幾近不可能，現階段就是長期監控且強化撈捕，延緩大量繁殖，藉此控制族群數量，以降低危害其他魚種。