中市公共運輸占率僅贏高雄0.3% 議員：市民需求倍數增

台中市民使用通用計程車的次數不斷成長，去年服務趟次為2萬5116趟，是2018年兩倍以上，市議員林德宇指出，這凸顯市民搭通用計程車的意願及需求持續增加，但市府去年底宣布要達到全市60輛，至今僅47輛未達標。他強調，台中市公共運輸占比在六都排第五，但僅贏高雄0.3%，要求市府加強。

議員林德宇表示，市民仍以使用私人交通工具為主要交通方式，台中公共運輸環境仍亟待提升，例如對YouBike2.0的系統、設置須再優化。

他指出，根據交通部統計，台中市2020年各種運具中公共運輸的市占率為8.6%，台北市40.4%、基隆市34.4%、新北市33.6%、桃園市12.2%，僅贏高雄8.3%。私人機動運具的市占率，台中市81%，台北市40%、新北市53.8%、基隆市54.2%、桃園市75.5%，六都中僅高雄私人運具高台中。

交通局表示，YouBike2.0目前還在持續建設，預計1000站，已設700多站。目前以中捷綠線沿線場站優先，再陸續擴充，經評估接駁、周轉率等設站。

台中市民使用通用計程車的次數不斷成長，去年服務趟次為2萬5116趟，是2018年兩倍以上，通用(無障礙)計程車是照顧行動不便者行的需求，提供較多元舒適的運輸服務，政府補助計程車業者投入經營通用計程車，是身障者除復康巴士外的交通選擇，中市目前僅47輛通用計程車，比桃園、新北少，更遠輸台北、高雄的300多輛。

交通局長葉昭甫表示，台中市復康巴士是六都中唯一免費的，因此也影響到民眾使用通用計程車的意願，市府已向交通部再申請補助，今年預計可協助業者購入30輛通用計程車，交通局會持續推動。

台中市通用計程車目前由大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊及國通車隊服務，提供民眾24小時預約專線，業者安裝電子票證車上扣款設備，方便使用電子票證繳付車資服務。中市公告費率跳表收費，起程1500公尺85元，續程每200公尺5元。延滯計時:累計每2分鐘5元、夜間11點到隔天清晨6點，每趟依日間運價加收20元。