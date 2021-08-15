家長想遛小孩頻問公園遊具何時開放？彰化北斗怕破口仍說不

新冠肺炎疫情已降二級，許多民眾迫不及待出遊、進行戶外活動，不過彰化縣北斗鎮公所仍不開放公園內的遊憩設施，尤其要避免小朋友有過多接觸，仍怕有防疫破口；員林市的公園雖已開放遊憩設施、涼亭，少數民眾未保持安全距離、或脫罩飲水，公所則加強勸導。

北斗鎮斥資千萬4月才啟用的玄璣公園因為兒童遊憩設施多元，一開放就吸引許多家長帶小朋友前去活動筋骨，成為家長「遛小孩」的新樂園，但從5月疫情升溫至今，公所就以封鎖線圍起來，暫不開放，有不少民眾最近頻頻詢問公所，目前已降為二級，何時要重新開放？

北斗鎮公所主秘陳世麟說，公所內部最近也開會討論是否開放公園內遊具，但仍認為，小朋友比較不受控，若湧進太多小朋友，不僅身體近距離的碰觸，手觸摸遊具等，都有潛在風險，希望大家再忍耐一下，等再降級或是疫苗施打率達到六成，再開放遊具會比較安全。

事實上，彰化縣上周原本多日「嘉玲」，大家還在開心疫情終於和緩，但12日又公佈鄰近北斗鎮的田尾鄉公路花園又有確診者足跡，讓地方大為緊張，原來是北部確診者遊客到公路花園遊玩買花，而北斗也以小吃聞名，會有外地遊客，公所仍提醒大家千萬不要放鬆防疫。

而各鄉鎮市開放尺度與作法不一，員林市目前除了公園籃球場等已開放，也開放使用公園涼亭和兒童遊憩設施，不過也規定民眾需保持距離和戴口罩。

由於原本拉起封鎖線的員林公園涼亭區，目前已開放給民眾使用，但還是發現有民眾坐的很近，未保持安全距離，甚至脫罩喝水時聊天。