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家長想遛小孩頻問公園遊具何時開放？彰化北斗怕破口仍說不
新冠肺炎疫情已降二級，許多民眾迫不及待出遊、進行戶外活動，不過彰化縣北斗鎮公所仍不開放公園內的遊憩設施，尤其要避免小朋友有過多接觸，仍怕有防疫破口；員林市的公園雖已開放遊憩設施、涼亭，少數民眾未保持安全距離、或脫罩飲水，公所則加強勸導。
北斗鎮斥資千萬4月才啟用的玄璣公園因為兒童遊憩設施多元，一開放就吸引許多家長帶小朋友前去活動筋骨，成為家長「遛小孩」的新樂園，但從5月疫情升溫至今，公所就以封鎖線圍起來，暫不開放，有不少民眾最近頻頻詢問公所，目前已降為二級，何時要重新開放？
北斗鎮公所主秘陳世麟說，公所內部最近也開會討論是否開放公園內遊具，但仍認為，小朋友比較不受控，若湧進太多小朋友，不僅身體近距離的碰觸，手觸摸遊具等，都有潛在風險，希望大家再忍耐一下，等再降級或是疫苗施打率達到六成，再開放遊具會比較安全。
事實上，彰化縣上周原本多日「嘉玲」，大家還在開心疫情終於和緩，但12日又公佈鄰近北斗鎮的田尾鄉公路花園又有確診者足跡，讓地方大為緊張，原來是北部確診者遊客到公路花園遊玩買花，而北斗也以小吃聞名，會有外地遊客，公所仍提醒大家千萬不要放鬆防疫。
而各鄉鎮市開放尺度與作法不一，員林市目前除了公園籃球場等已開放，也開放使用公園涼亭和兒童遊憩設施，不過也規定民眾需保持距離和戴口罩。
由於原本拉起封鎖線的員林公園涼亭區，目前已開放給民眾使用，但還是發現有民眾坐的很近，未保持安全距離，甚至脫罩喝水時聊天。
員林市觀光發展課長賴坤煌表示，對於民眾使用率比較高的員林公園每半小時就會有公所巡視員巡視察看，對於未保持安全距離或脫罩民眾均以勸導，不過因公園內有遊民的確比較難控管，會加強勸導，如果市民不遵守規定，仍會做滾動式修正，再度封閉，希望民眾能自律配合防疫措施。
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