台中豐原早餐店高掛不戴口罩不賣餐 鄉親讚老闆就是「威」

疫情有和緩趨勢，不少餐飲店家反映，不戴口罩跑來點餐、取餐的顧客越來越多，有時店員好意提醒，還被白眼嗆「賣餐管這麼寬！」「都打疫苗了，幹嘛戴口罩」台中市豐原區有家早餐店，業者在門口高掛紅條，口氣委婉但強硬「來店請配戴口罩，否則不會為您點餐！」地方鄉親社群廣推貼文，大讚老闆「威！」

疫情看似降溫，不少店家反映，有的客人來店外帶取餐，卻沒戴口罩，中市一家咖啡簡餐店員說，「一天至少可遇到一、兩成有類似狀況」。有人從車上下來，懶得戴口罩，還告訴店員反正外帶取餐，很快就離開。當店員提醒，「不好意思喔，請你要戴口罩」，常有人不高興，不買了。

豐原一家早餐店，乾脆在門口就高掛「沒戴口罩不賣餐」，立刻讓地方人大讚「老闆有夠威」、「這樣就對了」、「去買餐也安心」。業者表示，有時忙著做餐，沒有時間一直提醒，只好掛布條告知。

台中市衛生局指出，目前疫情全國警戒雖降到二級，但通案性原則： 除飲食外，外出全程戴口罩、執行實聯制登記措施、保持社交安全距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制、集會活動室內人數上限50人室外100人、餐飲內用原則依照衛福部規定處理。