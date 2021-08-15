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雲端上的果香騎旅 車友嘆：看見不一樣梨山

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。圖／參山國家風景區管理處提供

疫情趨穩，交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。

參山處代理處長曹忠猷頒發完騎證書給車友，他說，以目前的疫情環境，最適合小團體精緻旅遊，因此參山處推出一系列騎旅活動，雖受到疫情影響延後舉辦，仍不減遊程豐富和車友熱誠。

參加者從東勢客家文化園區出發，由單車甜心Linda領騎15名車友，3日行程總騎乘約80公里，總爬升約2000公尺。大家在梨山最具活力的產果季節，追隨著果香氣息尋訪梨山，透過電動輔助自行車以時速15公里的視角及慢遊步調，輕鬆發掘梨山獨特的旅遊魅力。

來自新竹的許小姐原本對自己57歲的體力沒有信心，但看到本次活動是全程騎乘電動輔助自行車，便鼓起勇氣報名，但也在電動輔助動力下，一圓和老公騎乘自行車到梨山的夢想。

參山處說，本梯次第1天騎訪白冷大甲溪發電廠文物館，並前往松鶴部落享用特色餐點與體驗原民文化，晚上下榻谷關溫泉區。第2天則搭乘豐原客運865公車前往參山處今年甫完工的觀壩台，車友們在此眺望接近滿庫的德基水庫美景，並換裝開始騎乘前往梨山遊客中心與環山部落，晚上下榻有全台最高的宮殿式飯店之稱的梨山賓館。

參山處表示，梨山果香騎旅結合在地觀光資源，安排部落導覽解說及DIY手作體驗，也能在產地品嘗最新鮮瀨戶內水蜜桃、蜜李、津輕蘋果，是兼具樂活與挑戰的騎旅行程。

後續將推出北進梨山9月10日、10月7日出發及中進梨山11月5日出發的3天兩夜挑戰騎旅、獅頭山小鎮騎旅10月30日、八卦山二林水農遊單車行11月20日與八卦山自行車嘉年華11月27日等活動。報名相關資訊，可至「參山騎旅」活動網站查詢。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。圖／參山國家風景區管理處提供
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交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦「2021參山騎旅」的自行車系列活動，其中路程海拔最高、騎乘天數最長的「梨山果香騎旅」第一梯次上午在福壽山農場天池的雲海相伴下畫上完美句點。圖／參山國家風景區管理處提供

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