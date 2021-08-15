南投鹿谷溝渠逢雨淹、農路土石落 縣府砸百萬修

南投縣鹿谷鄉清水村炎土農路逢雨易滑落土石影響交通運輸，永隆村投57縣8K處路側水溝未加蓋曾釀摔落邊溝事故，縣府粗估分以90萬元及50萬元改善；另永隆村和平巷15號民宅一帶逢雨必淹，將由農業處發包改善該區區域排水狀況。

縣府指出，清水村炎土農路部分路段上邊坡未施設擋土牆，遇雨易滑落土石，而其道路前方就有一處民宅，周邊也有零散住戶，土石問題困擾居民，農民也會該農路入山種植及載運農產，因此向縣長林明溱陳情，經會勘認定確有改善必要性。

林明溱說，清水炎土農路除支應住戶進出，農民上山務農及載運農會也會通行，交安不能忽視，而該路段部分水溝也未施設完全，經評估，除了施設擋土牆防堵土石問題，也規劃完成排水溝，總長約50米，初估改善工程經費約90萬元。

另，永隆村投57線8K處慈惠龍德堂前方道路則因道路側溝並未加蓋，之前曾有信徒上下車未察，下車就直接摔進水溝，當地民眾也反映，該路段也沒設置路燈，夜間視線不良，機車、自行車沒注意要是跌落邊溝，也很危險。

林則表示，投57線是永隆村前往秀峰村的必經道路，常有遊客車輛、重機或自行車行經此路段，該廟宇前也常有遊覽車輛停靠讓信眾上下車，沒水溝蓋藏跌落隱憂，粗估以50萬元施作約70米長的側溝加蓋工程，夜間照明則再評估研議。

而永隆村和平巷15號民宅旁區段排水溝為農地既有設施，上游的家庭廢水、雨水都是透過該排水溝渠流放，淹水就氾濫還發臭，居民盼改善，經勘確認40長米溝渠為傳統簡陋土石堆砌護岸易淤積，將由農業處設計發包改善該區域排水。