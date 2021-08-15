讓八卦山大佛森呼吸 減法還綠色山林本色

還給彰化八卦山公園綠地的印象！彰化縣政府向內政部營建署提報「八卦山大佛森呼吸營造計畫」獲得支持，連同地方配合款，將動用7000萬元重新打造八卦山，以綠色基盤為主題，以減法設計，去除不必要的人工設施，並加強植栽，回復八卦山的綠色山林本色。

彰化「公一」用地面積59.1856 公頃，都市計畫規劃內容包含住宅 區、商業區、古蹟保存區、機關用地、市場用地、廣場兼停車場用地、 鄰里公園兼兒童遊樂場用地及道路用地等項目，八卦山大佛風景區就是在位於「公一」用地，不過「公一」主體仍是公園用地，廣大蒼翠山林如同彰化的後花園，更是彰化人的肺。

不過，「公一」歷經約30年來的開發，充斥著甚多人工建築，部分已破損老舊，甚至不符合環保與生態保育趨勢，早已引人詬病。例如在城觀處後方的八卦山自然生態園區，設置的水梯是用抽水馬達輸送水流，不僅耗能，而且採水泥鋪面，不利水分涵養，在乾涸時，則蚊蟲孳生，因此利用此一「八卦山大佛森呼吸營造計畫」，打掉相關水泥設施，讓山林可以森呼吸。

「八卦山大佛森呼吸營造計畫」除營建署補助6000萬元，彰化縣政府自籌1058萬元，已由縣議會通過墊付案，近日已上網委外設計，計畫內容除了八卦山自然生態園區「森呼吸」營造外，還包括乙未和平紀念公園場域及卦山路沿線廊道步行友善綠廊串聯規劃，占地約6.2公頃。