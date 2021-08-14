防疫降級彰縣溪湖首場活動 今晚熱鬧4小時

彰化縣溪湖樂活運動協會成立半年，今天晚上舉辦首場也是防疫警戒降級後的第一場社區活動，大竹社區陽光舞群表演舞蹈和太鼓，溪湖警分局舉辦防詐騙、防家暴、性別平等宣導，新住民婦女分享在台灣生活的點滴，4小時活動緊湊沒冷場。

溪湖樂活運動協會今天在大竹社區服務中心廣場，搭帳蓬舉辦協會成立後的第一場活動「110年樂在其中活得精彩~我們都是一家人」，因事前公告不供應飲食，社區民眾都先吃過晚餐，下午5點陸續報到，觀賞大竹社區陽光舞群暖場表演，活力四射帶動會場氣氛。

溪湖鎮體育會理事長紀韋如、鎮長黃瑞珠、鎮民代表施佩怡、大竹社區理事長楊儒斌、立法委員謝衣鳳服務處主任陳子龍，及大竹里相鄰的忠覺里、光華里，兩里里長吳錫祥與楊耀木都到場，楊儒斌說，協會成立半年，因疫情嚴峻沒辦活動，好不容易防疫警戒降級，協會今晚辦活動請大家出來走走，身心舒壓。

溪湖樂活運動協會邀請溪湖警分局宣導防詐騙、防家暴，又請溪湖鎮新住民婦女到場談在台灣生活的心情和感受，樂活總幹事吳憶琪招呼與會民眾，忙得不可開交。新住民婦女對於防疫期間全民配合中央攜手抗疫，印象相當深度，因有人民高度遵守防疫政策，台灣在短時間內有效控制疫情。