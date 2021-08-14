防疫降級彰縣溪湖首場活動 今晚熱鬧4小時

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大竹里陽光舞群表演太鼓帶起活動氣氛。圖／何炳樺提供
彰化縣大竹里陽光舞群表演太鼓帶起活動氣氛。圖／何炳樺提供

彰化縣溪湖樂活運動協會成立半年，今天晚上舉辦首場也是防疫警戒降級後的第一場社區活動，大竹社區陽光舞群表演舞蹈和太鼓，溪湖警分局舉辦防詐騙、防家暴、性別平等宣導，新住民婦女分享在台灣生活的點滴，4小時活動緊湊沒冷場。

溪湖樂活運動協會今天在大竹社區服務中心廣場，搭帳蓬舉辦協會成立後的第一場活動「110年樂在其中活得精彩~我們都是一家人」，因事前公告不供應飲食，社區民眾都先吃過晚餐，下午5點陸續報到，觀賞大竹社區陽光舞群暖場表演，活力四射帶動會場氣氛。

溪湖鎮體育會理事長紀韋如、鎮長黃瑞珠、鎮民代表施佩怡、大竹社區理事長楊儒斌、立法委員謝衣鳳服務處主任陳子龍，及大竹里相鄰的忠覺里、光華里，兩里里長吳錫祥與楊耀木都到場，楊儒斌說，協會成立半年，因疫情嚴峻沒辦活動，好不容易防疫警戒降級，協會今晚辦活動請大家出來走走，身心舒壓。

溪湖樂活運動協會邀請溪湖警分局宣導防詐騙、防家暴，又請溪湖鎮新住民婦女到場談在台灣生活的心情和感受，樂活總幹事吳憶琪招呼與會民眾，忙得不可開交。新住民婦女對於防疫期間全民配合中央攜手抗疫，印象相當深度，因有人民高度遵守防疫政策，台灣在短時間內有效控制疫情。

溪湖樂活運動協會理事長何炳樺表示，防疫警戒在5月中旬升到第三級，民眾聽從政府指令宅在家防疫，轉眼3個月過去，大家今晚出來透氣，協會遵照防疫指引採實名制登錄、量測體溫和手部消毒，即使戶外也沒超過80人，讓社區民眾了解未來活動都採用這種方式，逐步建立疫後生活型態。

溪湖樂活運動協會今晚舉辦成立後的第一場活動聯絡會員、社區居民的感情。圖／何炳樺提供
溪湖樂活運動協會今晚舉辦成立後的第一場活動聯絡會員、社區居民的感情。圖／何炳樺提供

新住民 疫情 詐騙

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