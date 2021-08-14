搶五倍券商機 南投結合觀光讓遊客好吃好玩賺好康
行政院將發放五倍券，南投縣政府將搭配觀光旅遊和農特產加碼行銷，並在11月南投溫泉季活動推出，除了住宿優惠外也將推出抽獎和刮刮樂活動。南投縣長林明溱已要求觀光、農業等相關局處研擬配套辦法，務必要好吃、好玩又好康，吸引國人到南投旅遊消費。
南投縣政府表示，去年三倍券縣府結合觀光旅宿業，提供5萬張刮刮樂，並可持發票登錄換摸彩，最大獎是兩輛轎車，分別在南投世界茶業博覽會和跨年晚會時抽出。
針對五倍券，南投縣更會擴大加碼，配合11月南投溫泉季活動，規畫特色旅遊行程和優惠方案，除了讓遊客深入南投各旅遊景點泡溫泉放鬆身心，也幫助農民行銷茶業、咖啡等農特產，至於相關抽獎優惠辦法細節還要與觀光旅宿業者討論再確定。
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