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百萬人收撤離警報！日九州暴雨慘況曝光 水淹半層樓、汽車滅頂

彰化家扶缺助學金 暖心自助餐店集資支持

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化永成自助餐、立成自助餐與美碩自助餐今合資30萬元捐給彰化家扶中心。圖／彰化家扶中心提供
彰化永成自助餐、立成自助餐與美碩自助餐今合資30萬元捐給彰化家扶中心。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶在新冠肺炎疫情警戒下，募款受到衝擊，原本預計在暑假家期間募得的700萬元助學金的目標，目前還缺300多萬，埔鹽鄉「永成自助餐」得知後，號召同行的姐夫與弟弟集資30萬元作為助學金，讓家扶中心相當感動。

彰化家扶每年暑假須募得700多萬元助學金作為家扶兒升學與就學經費，彰化家扶中心主任王震光表示，近年在逆境中仍能金榜題名，考上一流國立學府的碩士、大學及高中生有增無減，因疫情警戒無法打工補貼學費與生活費，有的家長從事臨時工，暫時無工作收入或失業的情況也多，家扶今年將增加70萬元助學金提供給在外求學菁英大學與碩士生，以彌補其學生升學面臨的困頓。

經營永成自助餐的業者謝淑全說，近二個多月疫情警戒期間自助餐店生意也受到波及，再加上最近豪雨過後菜價狂漲，利潤減少，但看到弱勢家庭有困難，仍希望藉著自己微薄力量拋磚引玉來貼補家扶正困難籌措的助學金。

謝淑全號也召位在和美鎮經營「立成自助餐」的姊夫陳煜勝、及在彰化市「美碩自助餐」的弟弟謝瀚晟今天忙完自助餐生意後，各自捧著現金10萬元捐給彰化家扶。

疫情 家扶中心 升學

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