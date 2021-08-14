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台中又見天坑！水管破裂掏空路基惹禍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心南路、東興路口11日出現1個大坑洞，林姓婦人駕車經過，掉入洞裡受傷送醫。圖／民眾提供
台中市文心南路、東興路口11日出現1個大坑洞，林姓婦人駕車經過，掉入洞裡受傷送醫。圖／民眾提供

台中市日前在大里區文心南路、東興路口出現天坑，造成女駕駛開車栽進大坑洞受傷送醫，台中市長盧秀燕前往探視道歉，要求建設局全力搶修，完成道路回填。未料今午2時50分，南區忠明南路慢車道也出現一個大坑洞，經確認是自來水管破裂掏空路基導致。

台中南區忠明南路大安國王社區超商前的外側車道，今午出現一個約一米見方的大洞，民眾發現後報警處理，除用三角椎、工地封鎖線圍起來警戒，台中市建設局等單位也到場了解，台中市議員羅廷瑋還在臉書直播，提醒路過民眾注意。

台中自來水第四區管理處副處長趙文燦說明，經台水四區處獲報後，確認為自來水管破裂掏空路基引發，目前正在搶修中。台中市建設局則表示，經初步現場勘查，發現自來水管破裂，導致土質鬆動造成掏空，而非路基不實。

台中市南區忠明南路、南陽街口今天下午2時50分出現約一米見方的坑洞。自來水第四區管理處聞訊派員到場了解，確認為自來水管破裂淘空路基引發，目前正在搶修中。圖／翻攝自台中市議員羅廷瑋臉書
台中市南區忠明南路、南陽街口今天下午2時50分出現約一米見方的坑洞。自來水第四區管理處聞訊派員到場了解，確認為自來水管破裂淘空路基引發，目前正在搶修中。圖／翻攝自台中市議員羅廷瑋臉書
台中市長盧秀燕（右）11日探視開車掉路面大坑洞受傷的林姓婦人（左），並多次鞠躬向婦人及家屬道歉。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）11日探視開車掉路面大坑洞受傷的林姓婦人（左），並多次鞠躬向婦人及家屬道歉。圖／台中市政府提供
台中市文心南路、東興路口11日今天下午出現1個大坑洞，林姓婦人駕車經過，掉入洞裡受傷送醫。圖／民眾提供
台中市文心南路、東興路口11日今天下午出現1個大坑洞，林姓婦人駕車經過，掉入洞裡受傷送醫。圖／民眾提供

台中市 掏空 車道

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