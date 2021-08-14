台中又見天坑！水管破裂掏空路基惹禍

台中市日前在大里區文心南路、東興路口出現天坑，造成女駕駛開車栽進大坑洞受傷送醫，台中市長盧秀燕前往探視道歉，要求建設局全力搶修，完成道路回填。未料今午2時50分，南區忠明南路慢車道也出現一個大坑洞，經確認是自來水管破裂掏空路基導致。

台中南區忠明南路大安國王社區超商前的外側車道，今午出現一個約一米見方的大洞，民眾發現後報警處理，除用三角椎、工地封鎖線圍起來警戒，台中市建設局等單位也到場了解，台中市議員羅廷瑋還在臉書直播，提醒路過民眾注意。