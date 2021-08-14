中央推免付1千領振興券 王惠美：彰化規畫推出加碼方案
中央五倍券政策預估10月初上路，且將「免付1千領振興券」，彰化縣長王惠美說，中央聽見民眾聲音，可以不用拿出一千元就可使用五千振興券，雖不滿意還可以接受，但仍希望中央發現金，彰化縣將盤點資源，推出加碼方案，讓振興券商機留在彰化。
彰化縣府今天開防疫說明記者會，針對國中小開學在即，不少家長擔憂學童吃營養午餐拿下口罩，教室是否會擺上隔板，王惠美表示，盡量由中央統一處理會更好，目前學校學生處及教室容留空間足夠，國中小學生一個班級都不超過30人，先前有補助幼兒園隔板，是考量學童四人坐在一起，但國中小每個學生都有一個座位，都有社交距離，是否要做隔板，將會與教育處及衛生局進一步研議再做決定。
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