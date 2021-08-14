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彰化高端疫苗簡訊通知2.9萬人 單劑量沒有殘劑問題

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化高端疫苗施打預計從8月23日開始到29日止，衛生局提醒不會有殘劑問題。記者林敬家／攝影
彰化高端疫苗施打預計從8月23日開始到29日止，衛生局提醒不會有殘劑問題。記者林敬家／攝影

中央疫情指揮中心公布第六期接種疫苗為高端疫苗，意願登記到昨天中午，彰化單選高端疫苗者有9117人，複選疫苗含高端有4萬5111人，中央簡訊通知2萬9402人，彰化縣衛生局長葉彥伯說，高端疫苗為單劑量，不會有殘劑的問題，未來若有AZ，預約多少就是打多少疫苗。

彰化高端疫苗施打預計從8月23日開始到29日止，不少綠營民意代表紛紛喊出願意施打高端，但實際上符合簡訊通知的資格對象包括65歲以上長者、64歲到20歲第九類對象以及64歲到36歲民眾，葉彥伯說，高端並沒有開放混打，預約成功的民眾都是施打第一劑疫苗，若已施打第一劑疫苗者，第二劑不可能打得到高端；高端疫苗屬於傳統技術，為蛋白次單位疫苗，副作用確實相對小。

疫苗有限下，抽藥達人常從AZ與莫德納疫苗多抽出疫苗讓更多人施打，葉彥伯強調，高端不會有殘劑，預約多少就打多少，這一波莫德納疫苗殘劑相當少，也依規畫針對65歲以上長者造冊通知，一通通催打，之後若還有AZ或其他疫苗，也會將疫苗殘劑年齡層往下開放，若疫苗越多開放的量就會越多。

高端疫苗 殘劑 葉彥伯

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