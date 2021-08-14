訓練中心遭指群聚隱憂 消防署：落實防疫措施

消防署訓練中心遭指出現防疫漏洞。消防署表示，配合防疫，要求學員隨時戴口罩、早晚量體溫、禁止串門子聊天、分流盥洗、打飯回寢室各自用餐等，學員健康及安全是第一優先。

位於南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心遭學員親屬透過媒體指百人使用同一浴廁、學員沒戴口罩串門子聊天，甚至指責國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間為何不採線上教學。

消防署今天表示，訓練中心學員8月1日恢復正常訓練，但仍有學員擔心群聚感染，對此，訓練中心已做好並落實防疫措施，包含不分疫情警戒級數，要求學員隨時戴口罩，規範學員非必要禁止「串門子」，早晚量體溫、勤洗手、每天回報健康狀況等，讓學員安心訓練。

有關為何不採線上教學，消防署表示，考量消防人員各項專業訓練多為實體技能課程，無法以視訊授課完全取代，若持續停課，恐無法完成必要訓練，嚴重影響未來分發後消防救災安全。

消防署表示，學員寢室分配於2樓層，每4名學員一間房，並採分流盥洗，盥洗室都是獨立隔間，由外包清潔廠商早晚清潔、漂白水消毒；用餐方面為避免群聚，採寢室分流打飯回到學員寢室各自用餐。

以及收放假離營衛教宣導，提醒學員若無特別需要，不要到人潮擁擠處，收假時量體溫、回報健康狀況及填寫COVID-19風險評估表（TOCC評估表），消防署強調，訓練很重要，但學員身體健康及安全絕對是第一優先，持續遵守防疫指引，全力達到安全環境。