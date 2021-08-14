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陳吉仲宣布再推柚香券 彰化市農會：正面幫助

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
農委會主委陳吉仲今天出席台南麻豆文旦節，宣布多項利多。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席台南麻豆文旦節，宣布多項利多。記者吳淑玲／攝影

文旦將上市，農委會主委陳吉仲今天宣布將比照去年發行柚香券的模式，全國各地農會有賣文旦的買500元送100元，電商平台也比照；彰化縣柚子產量不及南部，但彰化市也有許多文旦柚小農，面積約6公頃，彰化市農會指出，依照去年經驗，柚香券推出確實能刺激消費者訂購柚子，送的100元可用在農會產品，對地方農會也有幫助。

農糧署去年結合文旦策略聯盟10大產地，民眾可以到各地農會訂購柚子，彰化市農會是縣內唯一一家配合農會，彰化市農會總幹事白閔傑說，麻豆柚子較早收成，去年一進貨銷售一空，彰化市種植文旦面積雖小，但長期以來小農都有固定客群，銷量穩定，柚香券推出因有優惠可擴大客群，有正面幫助。

農會 文旦 電商 陳吉仲

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