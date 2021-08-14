水保局繪畫比賽6445件參賽 99歲長者獲獎
行政院農委會水土保持局南投分局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎典禮今日於台中麗寶Outlet Mall熱鬧登場，除邀請繪畫比賽獲獎人及家屬共襄盛舉外，更邀請滴滴噠噠的好馬吉「農村小童」熱情參與，現場還有「水保知識大闖關」與「農萊市集」等活動，以及「滴滴噠噠的奇幻冒險」劇場演出等精采活動。
水保局南投分局分局長陳榮俊表示，去年本局第一次舉辦「農村小童繪不繪」繪畫比賽，參賽作品高達6284件，獲獎者年齡最高為90歲；今年「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，參賽者更加踴躍高達6445件，獲獎者年齡最高為99歲；希望透過繪畫活動，藉此將水土保持的觀念與美學教育扎根於兒童，也讓老頑童運用繪畫手腦活用。
經網路人氣票選活動、知名美學教育專家及藝術家等3位評審評選後，最終決選5組共計83件作品，繪畫比賽各組前3名與優選的作品共37件，於8月13日至8月15日在麗寶Outlet Mall進行為期3天的作品展示。
繪畫比賽年齡最高的99歲黃舜姿，來自埔里籃城社區，黃當選過模範母親，在社區關懷據點跟著老師學畫，這次參賽獲得老頑童創作組最佳精神獎，對於自己可以獲獎，阿嬤相當開心。
陳榮俊說，本次麗寶Outlet Mall的跨域活動，突破以往的學習與宣導方式，南投分局透過多款VR虛擬實境、體感跳舞機以及投影互動等多項遊戲，強化聲光效果，讓體驗者彷彿身歷其境，導入水土保持守護觀念，更模擬土石流來臨時之情境。除了互動遊戲外，活動內容也規劃富有創意的教具教材體驗，將廣場打造成一座水保遊樂園，透過闖關遊戲體驗，讓民眾以輕鬆的方式認識水土保持。
現場還有「農萊市集」進駐，展售的都是中台灣農村在地特色物產，民眾在市集攤位消費滿200元就能集1點，及滿6點可至服務攤位抽獎兌換好禮。
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