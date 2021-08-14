台中防疫降級看屋熱 修馬桶得等7天、換屋裝修大缺工

新冠肺炎防疫警戒調降為二級，民眾「悶」了二個多月，買房需求仍在，宅在家就靠線上賞屋做足功課，降級後，接待中心、社區開放參觀，看房、買房人增多了；很多新成屋、換屋族裝修遇三級警戒無法進社區施工，工期被迫延長，好不容易盼到降級可以施工，無奈與營建業搶工，還有屋主馬桶壞了要找水電工，也因缺工，足足等了一周，吃足苦頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，防疫警戒降級，社區陸續開放帶看，看房子的民眾增加，來店客數回升約三成，以自住為主，主要是降級後生活步調逐漸恢復，疫苗注射率提升以及社區防疫措施等，逐漸提高帶看率。

東森房屋說，三級警戒期間，有的社區不讓仲介帶看，業者多採線上看屋為主，連簽約、說明都採線上，盡量減少接觸，很多原本預約看房也延後到降級才看房，因此看房的消費者增多。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，防疫降級，台中各建案接待中心除了善用線上資源，防疫措施不可少，消費者看屋配合戴口罩、量體溫、酒精洗手，離開後立馬清消。看屋客源雖不如防疫前，但成交率增高，主要是三級警戒有買房需求者趁防疫降級看並出手買房。

「金林無界」專案經理陳浩維觀察，業者在台中精密機械科技創新園區旁推案，現在房地產回歸自住需求，消費者需求還在，接待中心配合防疫降級開放賞屋，消費者參觀過，立即環境消毒，不供餐點，僅供瓶裝水。預約看房組數增加、看房速度也變快，近期透過粉專預約賞屋的來客數，明顯大增五成。

「亞昕一緒」發現，業者延攬日本前「竹中工務店」副總田中純夫擔任顧問引入日本系統工法，近期在台中十四期重劃區推案，配合防疫，全數採預約看房，一周內有逾500組看房，消費者看房前做足功課，會針對十四期內其他建案比較，問的內容十分詳細，多數是在做最後的確認。

豐邑機構表示，因應防疫期間民眾外出意願降低，豐邑機構旗下建案推出線上賞屋，民眾預約線上實境賞屋，還有專人導覽講解先了解屋況、市場行情等，隨著防 疫降級，民眾預約賞屋也明顯增加，多是之前曾線上賞屋再回流的民眾，大幅提升成交率。

林姓換屋族說，他在今年五月買下社區大樓中古屋裝修，無奈遇到三級警戒，社區禁止裝修工人進社區而停工，好不容易盼到降級，社區開放裝修，裝潢工人卻另有承接工地建案，只能與營建業搶工，加上周六、周日社區不能施工，讓原本三個月工期，慘延長至半年。