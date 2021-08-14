防疫降級北斗保甲事務所首檔展覽 團體參觀建議預約

防疫警戒從第三級降為第二級，彰化縣定古蹟北斗保甲事務所舉辦防疫降級後的第一場展覽，由明道大學即日起至8月22日展出35名非設計科系學生的生活工藝、手機攝影、創意插畫及當代電影藝術等四門藝術類課程的作品，北斗保甲事務所可容留50人，團體參觀前最好預約。

防疫警戒降級，民眾可參觀藝文展覽，不過參觀人數不多；北斗鎮公所表示，保甲事務所獨門獨院，通風良好，室內最多可容留50人，目前以散客居多，團體參觀最好預約才方便安排參觀時段，避免同一時段人數超過。

策展人明道大學教師王淑慧說，展覽原訂6月辦理，因疫情延到現在開展，多了近兩個月時間準備，展覽更周全充實，把4名數位設計系老師在通識藝術類最受學生歡迎的課程，包括陳行厚老師「攝影美學」、葉慧君老師「創意插畫」、王淑慧老師「工藝與生活美學」和郭致良主任「當代電影藝術」的教學成果呈現在社會大眾面前。

老師指導學生創作很具可看性，35名學生共同完成的「走出框框」，是再利用枯樹枝、布邊等廢棄材料，訓練學生對廢棄媒材再運用的敏感度和能力，學習裝置藝術的原則與構成基本方法；「摺出精彩」是用A4紙張衍生出各式各樣摺紙類型和設計，以摺痕重新建構造型；「扭轉線性」藉由對自然形體的觀察與描繪，學習如何用「線」建構立體造型；「攝影美學」強調利用每周1小時的隨身手機拍攝，印證課堂上學習的攝影構圖、題材、光線與質感掌握。

明道大學校長郭秋勳表示，未來人才的基本素質不僅要有邏輯運算的思維，還要兼具藝術人文的素養，通識教育讓不同科系的學生同在課堂中學習，學生動手做的創意教學模式帶動學生的學習動力及自主學習能力，在實作過程中活用所學資訊，發揮團隊合作精神，培養解決問題以及創新研發能力，這次展覽是與社區分享學生的學習成果，扮演大學連結在地單位資源的橋梁，善盡大學社會責任。

北斗鎮的保甲事務所興建於1936年，日式木構造建築見證日本殖民政府沿用清朝的保甲制度，數位設計系主任郭致良認為，全台唯一列為縣定古蹟的保甲制度場域舉辦學生學習成果展，極具時代意義。