中捷橘線交通部提意見 中市修正沿線稅務、地價資料

台中機場捷運（橘線）去年6月辦理地方說明會，並在今年4月9日提報交通部審查機場捷運橘線全長29.2公里、26座車站。交通部在今年6月1日提供書面審查意見，請中市府調整規劃參數及財務評估內容，台中市交通局表示，修正報告並未更改機橘線規劃方案，仍採部分地下、部分高架建設，並在8月9日再次提送審查，進度持續往前，期爭取計畫儘早核定。

交通局長葉昭甫表示，中央交通部尚未召開實質審查會，這是書面審查回覆，交通局按照行政作業回覆，等後續正式實質審查，屆時委員才會針對運量、財務、自償率等進行細部討論。

交通部6月審查意見出爐，主要是請市府調整規劃參數及財務評估內容。葉昭甫說，修正報告並未更改橘線規劃方案，

不過，修正內容已將運輸需求預測參數的評估基礎資料，更新到2021年以更貼近現況，並同步更新沿線稅務資料、地價資料，以符合台中市近幾年的發展現況，進而重新估算相關的財務效益。

機場捷運起點在台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

葉昭甫說，橘線沿中清路、國光路及中興路等台中主要幹道規劃，沿途行經眾多醫療院所、大專院校與商圈，是連繫台中國際機場、水湳經貿園區、市區及屯區運輸廊帶的重大交通建設。

台中市初估橘線總經費約1185億元，計畫財務自償率約22.7％，高於門檻標準15％，這部分仍不變，目前定位橘線屬於中運量捷運系統，設有大雅機廠、霧峰機廠，全線行駛時間約50分鐘，估計2041年運量全日可達19.8萬人次，尖峰每小時3.2萬人次，最大站間每小時6138人次，可望成為綠線、藍線之後，台中第三條捷運。

葉昭甫說，這些財務面的規劃仍不變，實質審查時，若委員們針對不同面向有建議，會再補充資料。

交通局指出，依據中央備查的「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」，市府正積極建構捷運綠線（含延伸）、捷運藍線（含延伸）、機場捷運（橘線）及大平霧捷運等短中期捷運路網。