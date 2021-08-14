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台中大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡崩塌 觀景平台封閉

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府已於8月8日緊急封閉大甲鐵砧山雕塑公園觀景平台周邊範圍。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府已於8月8日緊急封閉大甲鐵砧山雕塑公園觀景平台周邊範圍。圖／台中市觀旅局提供

日前受盧碧颱風外圍環流影響，連日豪大雨，造成台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致外圍欄杆崩落及觀景平台基礎掏空，台中市政府已於8月8日緊急封閉觀景平台周邊範圍，請民眾勿擅闖，以免發生危險。

台中市觀旅局表示，大甲鐵砧山東北側觀景平台視野相當好，可以遠眺大甲溪、苗栗火炎山及國道3號等，吸引很多遊客來這裡欣賞美景和拍照打卡，但因原舊有平台老舊損壞，影響民眾安全，觀旅局於2019年底依原有平台位置進行改建，2020年7月完工。

觀旅局說，大甲鐵砧山東北側觀景平台因8月初連日豪大雨，土壤含水量過高，導致上邊坡崩塌滑落，景觀台外圍欄杆崩落及基礎掏空，觀旅局於8月8日立即封閉觀景平台周邊範圍，並於8月11日邀集水利局、林務局等治山專業機關會勘評估災害成因及研議改善工法，目前已委由工程顧問公司評估改善經費，後續工程設計圖說將再邀集專家學者審查把關，儘速辦理改善。

觀旅局提醒，目前封閉修復改善期間，為了民眾自身安全切勿闖入，若改善方案確定，市府也會加速趕工，儘量縮短封閉時間，提供民眾一個安全的遊憩設施。

連日豪大雨，造成台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致外圍欄杆崩落及觀景平台基礎掏空。圖／台中市觀旅局提供
連日豪大雨，造成台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致外圍欄杆崩落及觀景平台基礎掏空。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府已於8月8日緊急封閉大甲鐵砧山雕塑公園觀景平台周邊範圍。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府已於8月8日緊急封閉大甲鐵砧山雕塑公園觀景平台周邊範圍。圖／台中市觀旅局提供

鐵砧山 台中市 崩塌

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