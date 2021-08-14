快訊

影／嗆「槍殺陳時中」 他駕黃色野馬涉撞女騎士致重傷

男遭譏「不信你敢開槍」 砰！北市女胸口中彈未脫險

台中「潭心鐵馬空橋」空橋 正式開放通行

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供
「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供

台中市建構自行車道生活路網，「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，白天與藍天相映，夜間透過多角度投射燈，打亮橋身立體結構，整體造型優美又獨特，展現潭子區全新的門戶意象，今天正式開放通行，喜愛運動的市民朋友，可騎鐵馬享受舒適自然的綠蔭廊帶。

台中市建設局長陳大田指出，潭心鐵馬空橋跨越省道台三線，串聯總長21.7公里的綠空廊道自行車道及14公里的潭雅神綠園道，橋體結構以木樑作為鋼構材橋體的支撐件，不僅造型特殊，橋上更配置監測設備，可透過雲端系統24小時掌握橋體結構安全，確保民眾安心使用。

國內疫情狀況雖舒緩並持續穩定控制中，請民眾仍不可過度鬆懈，於戶外活動時仍應落實全程戴口罩、保持社交安全距離、不群聚，確實做好個人防疫措施。

「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供
「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供
「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供
「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，今天正式開放通行。圖／台中市建設局提供

自行車 台中市 車道

延伸閱讀

台中文心南路大坑洞 市府：下水道無滲漏點

影／台中天坑吞車 學者：透地雷達發現附近還有零星坑洞

台中文心南路大坑已回填 市府：下午開放通行

影／台中轎車栽天坑女駕駛受傷 盧秀燕鞠躬道歉要究責

相關新聞

南投水里凌晨爆發土石流 台16線、集集線交通中斷

南投縣水里鄉連日大雨，今天凌晨1時多省道台16線11公里處發生大規模坍方，台16線交通完全阻斷，台鐵集集線也因土石流覆蓋...

中捷橘線交通部提意見 中市修正沿線稅務、地價資料

台中機場捷運（橘線）去年6月辦理地方說明會，並在今年4月9日提報交通部審查機場捷運橘線全長29.2公里、26座車站。交通...

台中大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡崩塌 觀景平台封閉

日前受盧碧颱風外圍環流影響，連日豪大雨，造成台中市大甲鐵砧山雕塑公園東北側邊坡嚴重崩塌，導致外圍欄杆崩落及觀景平台基礎掏...

台中「潭心鐵馬空橋」空橋 正式開放通行

台中市建構自行車道生活路網，「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，白天與藍天相映，夜間透過多角度投射燈，打亮橋身...

今天去哪裡過情人節？哏圖讓農民笑中帶淚

今年8月上旬西南氣流降下多日大雨，彰化縣截至昨天下午，估計農業產物及民間設施估計損失約4451萬元，農作物水傷持續腐爛，...

戴口罩保持社交距離　彰化縣允許開辦羽球桌球課程

防疫警戒降回二級，社區研習活動和社區大學近期陸續開辦實體課程，部分爭議中的類課程能不能恢復上課，取決於社交距離及現場通風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。