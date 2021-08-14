台中「潭心鐵馬空橋」空橋 正式開放通行

台中市建構自行車道生活路網，「潭心鐵馬空橋」空橋以奔跑時「跳躍曲線」設計，白天與藍天相映，夜間透過多角度投射燈，打亮橋身立體結構，整體造型優美又獨特，展現潭子區全新的門戶意象，今天正式開放通行，喜愛運動的市民朋友，可騎鐵馬享受舒適自然的綠蔭廊帶。

台中市建設局長陳大田指出，潭心鐵馬空橋跨越省道台三線，串聯總長21.7公里的綠空廊道自行車道及14公里的潭雅神綠園道，橋體結構以木樑作為鋼構材橋體的支撐件，不僅造型特殊，橋上更配置監測設備，可透過雲端系統24小時掌握橋體結構安全，確保民眾安心使用。