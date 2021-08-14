今天去哪裡過情人節？哏圖讓農民笑中帶淚

今年8月上旬西南氣流降下多日大雨，彰化縣截至昨天下午，估計農業產物及民間設施估計損失約4451萬元，農作物水傷持續腐爛，預估災損將增加，今天農民之間互傳來自雲林縣的哏圖，圖片應景設計情人節對話，溫馨逗趣，農民看了笑中帶淚。

根據彰化縣政府統計，截昨天下午5點，匯整各鄉鎮市公所回報農損，估計損失金額4451萬元，農作物被害面積647.71公頃，損害程度23%，換算無收穫面積151公頃，受損最嚴重的前三名農作物依序為青蔥，損失金額839萬5000元，其次是韭菜約542萬元、紅龍果540萬元等，受損主因為浸水、水傷、倒伏、葉面枯黃、破損、折枝等；漁業損失估計72萬元，受損漁產為文蛤。

農政單位提醒農民，申請現金救助者本（8）月19日前向當地鄉鎮市公所提報，申請低利率貸款者同一期限之前向當地鄉鎮市農會辦理，因此彰化縣農民之間互傳來自雲林縣的哏圖，對白設計相當應景，很適合今天七夕情人節，不過農損不輕，農民只能當作苦中作樂。

彰化縣陳姓農民表示，8月上旬連日大雨留下半腐爛農作物，有的噴藥殺菌或許可救回來，有的沒救，善後工作繁多，實在無心歡度七夕情人節，看到哏圖會心一笑，覺得製作單位頗具巧思，不過農民此時只想趕快整理農地和作物，無心去管今天是不是七夕，只求傳說中的織女別大哭再降下豪雨。