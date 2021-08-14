戴口罩保持社交距離　彰化縣允許開辦羽球桌球課程

防疫警戒降回二級，社區研習活動和社區大學近期陸續開辦實體課程，部分爭議中的類課程能不能恢復上課，取決於社交距離及現場通風。彰化縣政府教育處今天表示，雙人國標舞、籃球課無法保持社交距離，不能開課，羽球、網球、乒乓球如果保持社交距離和上課現場通風可以開課。

社區研習與社區大學的實體課程5月中旬以後改為線上上課，有些適合實體上課的課程被迫停課，但很多老師不放棄，採三機（手機、平板、視訊攝影機）同步直播讓學員從不同視角看清楚寫書法、繪畫、打太極拳，也有老師認為直播無法達到教學效果，放話如果開不成實體課程就退出教學行列。

彰化縣的社區研習與社區大學最快下周起開辦秋季班課程，老師和學員都關心有哪些課程可恢復上課，因為防疫規定有大方向，沒規定細項，看起來模稜兩可，主辦單位指示上級指導單位，以免誤解規定，開課後急剎車徒增困擾，但第一時間接到指示是傳遞性的球類運動都不宜開課，以免球著病毒傳來傳去，讓愛好運動的學員頗氣餒。

彰化縣政府教育處今天最新解釋出爐，一切按照中央防疫指引規定「避免肢體接觸或傳遞物品、共用器材」辦理，課程或活動設計內容應避免肢體接觸或傳遞物品、共用器材（例如麥克風）等行為，以及評估無法佩戴口罩的課程（如吹奏、餐飲製作等課程）應暫緩或更動課程內容。

教育處表示，吹奏管樂器、口風琴、笛簫等樂器課程不宜開實體課程，羽球、桌球、網球等一對一的球類課程如果可保持社交距離，全程戴口罩，通風良好，可以上課；籃球是一群人打球，近距離接觸，即使學員戴口罩也不能開課，國標舞、土風舞等會接觸肢體的雙人、多人舞碼不能列入課程，可開單人跳舞的課程。

縣政府最近解釋讓社區團體與社區大學鬆了一口氣，至少可以打羽球、網球和桌球，將重新規畫課程，受理學員報名。