台中青年事務諮詢委員會2.0開跑！線上招募年輕委員

台中青諮會將要滿二年了！ 第二屆青諮會2.0升級版已開跑，報名至今年9月3日截止。

2019年台中市長盧秀燕登高一呼之下，成立了全台規模最大的「青年事務諮詢委員會」，邀集百位15至35歲的青年成為首屆市府最年輕的智囊團，共同參與討論政策。如今2年任期將屆，為讓青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元，第二屆青諮會運作突破教育文化、青年發展、青年樂活、公共參與等面向，改設「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」3大議題小組。

研考會表示，第一屆青諮會促成了多項議題的政策建言，其中，提案更有高達8成的參採率，研考會主委吳皇昇更化身主播介紹第二屆遴選資訊，並與台中市政府都市發展局長黃文彬、勞工局長張大春、教育局長楊振昇共同號召，鼓勵年輕人勇敢發聲，為台中的未來貢獻己力，線上招募記者會： https://youtu.be/Zx3g9JAT0Z4。

台中青諮會第二屆設有「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元， 第二屆徵選預計9月開始，本次評審特別邀請到3名年齡為七年級生的知名業界人士，分別為One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）共同創辦人陳凱翔、現任換日線總監張翔一以及現任本住集團執行長黃一展，將現身與參加第二屆遴選的青年朋友交流、分享，期待各界的優秀青年發揮各自領域的專業與經歷，激盪更多不同的火花。

為讓更多人瞭解年輕世代關注的議題及看法，台中市研考會去年底精心規劃的「台中青諮會官網」https://youth.taichung.gov.tw/，完整呈現青諮委員對市政的建議及討論成果，盧秀燕盼更多的青年能承續這股豐沛的力量，持續發光發熱、為城市帶來進步的契機。

研考會主委吳皇昇說，台中青諮會是全國規模最大，組成的成員各有豐富的學經歷，包含公司負責人、社工、公務員、高中學生自治會會長等等，多元角色為市政帶來全面的視角。

台中青諮會第二屆招募對象為15至35歲（民國75年出生至民國95年出生）並設籍、居住、就學或就業在台中的青年，即日起至9月3日（五）止採網路線上報名：https://contest.bhuntr.com/tw/3hc1ujwdnzuwy2ctfp/home/ 。