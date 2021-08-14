快訊

他確診新冠失憶「不認得老婆」 醫：全身都被攻擊

大雨又來了！左營降雨量「全市之冠」 積水半個輪胎深

台中青年事務諮詢委員會2.0開跑！線上招募年輕委員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中青諮會將要滿二年了！ 第二屆青諮會2.0升級版已開跑，報名至今年9月3日截止。圖／台中市研考會提供
台中青諮會將要滿二年了！ 第二屆青諮會2.0升級版已開跑，報名至今年9月3日截止。圖／台中市研考會提供

台中青諮會將要滿二年了！ 第二屆青諮會2.0升級版已開跑，報名至今年9月3日截止。

2019年台中市長盧秀燕登高一呼之下，成立了全台規模最大的「青年事務諮詢委員會」，邀集百位15至35歲的青年成為首屆市府最年輕的智囊團，共同參與討論政策。如今2年任期將屆，為讓青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元，第二屆青諮會運作突破教育文化、青年發展、青年樂活、公共參與等面向，改設「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」3大議題小組。

研考會表示，第一屆青諮會促成了多項議題的政策建言，其中，提案更有高達8成的參採率，研考會主委吳皇昇更化身主播介紹第二屆遴選資訊，並與台中市政府都市發展局長黃文彬、勞工局長張大春、教育局長楊振昇共同號召，鼓勵年輕人勇敢發聲，為台中的未來貢獻己力，線上招募記者會： https://youtu.be/Zx3g9JAT0Z4

台中青諮會第二屆設有「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元， 第二屆徵選預計9月開始，本次評審特別邀請到3名年齡為七年級生的知名業界人士，分別為One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）共同創辦人陳凱翔、現任換日線總監張翔一以及現任本住集團執行長黃一展，將現身與參加第二屆遴選的青年朋友交流、分享，期待各界的優秀青年發揮各自領域的專業與經歷，激盪更多不同的火花。

為讓更多人瞭解年輕世代關注的議題及看法，台中市研考會去年底精心規劃的「台中青諮會官網」https://youth.taichung.gov.tw/，完整呈現青諮委員對市政的建議及討論成果，盧秀燕盼更多的青年能承續這股豐沛的力量，持續發光發熱、為城市帶來進步的契機。

研考會主委吳皇昇說，台中青諮會是全國規模最大，組成的成員各有豐富的學經歷，包含公司負責人、社工、公務員、高中學生自治會會長等等，多元角色為市政帶來全面的視角。

台中青諮會第二屆招募對象為15至35歲（民國75年出生至民國95年出生）並設籍、居住、就學或就業在台中的青年，即日起至9月3日（五）止採網路線上報名：https://contest.bhuntr.com/tw/3hc1ujwdnzuwy2ctfp/home/

青年 台中市

延伸閱讀

楊勇緯獲中市200萬激勵金要給父母 媽媽紅了眼眶

「楊太太」看過來！盧媽問楊勇緯：喜歡什麼樣的女生？

第6輪打高端 盧秀燕：疫苗本就是各喜各愛

台中也有振興方案 盧秀燕：會有非常加碼又勁爆的提案

相關新聞

南投水里凌晨爆發土石流 台16線、集集線交通中斷

南投縣水里鄉連日大雨，今天凌晨1時多省道台16線11公里處發生大規模坍方，台16線交通完全阻斷，台鐵集集線也因土石流覆蓋...

水公司埋管惹禍 彰化芬園彰興路坍塌修復

彰化芬園的彰南路五段前天出現直徑1公尺「天坑」後，彰化市彰興路、聖安路口的埋管工程，昨天上午道路突然塌陷，深2公尺、長約...

廣角鏡／彰化溪州國小「師生樹」最美校樹特優

福田樹木保育基金會選拔全國最美校樹，彰化縣溪州國小「師生樹」榮獲特優；樹齡200年以上樟樹與羅漢松樹幹相連共生，宛如師長...

電動自行車事故激增 修法待審

電動自行車越來越常見，但交通事故激增。根據統計，台中市2017年相關事故387件，2020年增加到994件，今年1到7月...

62.82秒！台中火災派遣 六都之末

台劇「火神的眼淚」引發共鳴，台中市議員昨天指出，台中消防車數量是六都最少，車齡15年以上的「老爺車」占32％，卻是六都最...

影／風機漏油芳苑魚塭遭殃漁民氣炸 環保局開罰了

彰化縣芳苑鄉漢寶村養殖漁民今天發現漁塭被沿海風力發電的風機漏油導致汙染，漁民要求若有什麼損失業者要負責到底，彰化縣環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。