楊勇緯獲中市200萬激勵金要給父母 媽媽紅了眼眶

東奧柔道選手楊勇緯、林真豪今天拜會台中市長盧秀燕，楊、林2人分別獲頒贈新台幣200萬、20萬元激勵獎金。楊勇緯說，領到這筆激勵金，將回饋給父母。媽媽在旁紅了眼眶。

「柔道男神」楊勇緯於東京奧運柔道男子組60公斤級一舉摘下銀牌，林真豪首次參加奧運就勇奪女子48公斤級第7名，2人昨天結束14天的居家檢疫，今天由家人陪同前往台中市政府拜會盧秀燕。

楊勇緯回憶收到盧秀燕贈送烙印他長相的客製化煎餅後，直呼超驚喜。他表示，長期在國訓中心訓練，很感謝家人對他的支持。

楊勇緯指出，想念媽媽的時候，會想吃媽媽做的炒飯，由於從小家境沒有太好，因此，領到這筆200萬元的獎勵金，將回饋給父母。

楊勇緯的媽媽在一旁聽到後，紅了眼眶。

林真豪則感謝家人的陪伴及鼓勵，才能讓她與弟弟一起在國訓中心訓練，奪下佳績。

盧秀燕除頒贈楊勇緯銀牌激勵金200萬元、林真豪20萬元外，也贈送市府限量悠遊卡及優質茶葉。楊勇緯及林真豪則回贈簽名柔道服給盧秀燕。

盧秀燕指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界運動菁英，參加奧運意謂選手達到頂尖運動選手的門檻，楊勇緯更拿下第一面奧運柔道銀牌，表現極為精彩，是台中之光、台灣之光。

她並鼓勵2名選手繼續強化，挑戰2024年巴黎奧運，帶給大家更多的感動。