影／風機漏油芳苑魚塭遭殃漁民氣炸 環保局開罰了

彰化縣芳苑鄉漢寶村養殖漁民今天發現漁塭被沿海風力發電的風機漏油導致汙染，漁民要求若有什麼損失業者要負責到底，彰化縣環保局也前往了解表示，業者的確漏油造成魚塭及道路汙染，將依廢清法開罰。

彰化縣養殖協會副總幹事許永坤說，今天當地約有6處魚塭受到漏油汙染，幸好大家發現立即搜證，否則漁民真會求償無門，受到汙染的魚塭有養文蛤、和混養吳郭魚、鯛魚等，到下午已發現有死魚浮上來，也有文蛤死了，不只風機下方基座漏油，維修風機時整個防迅道路都被滴上不明油汙。

漢寶村長鄭鵬豐說，據了解是富威電力開發公司的下游維修廠商在維修風力發電機時造成汙染，在汙染發生時，廠商實應立即進行吸油的緊急處理，但廠商似乎應變慢，才會擴大汙染，未來風力電機的維修應加強緊急處置的SOP訓練，避免再發生汙染。

環保局接獲通報後也派員稽查，並與村長、受災養殖漁民及風機維修業者台灣維特斯公司代表等人現場勘查，發現該處風力發電機組的輸油管轉接處接觸不良導致微量漏油滴落至機組內部，並溢落機組外順風向飄落至附近魚塭及道路上，業者於遠端監控收到風力發電機組異常訊息也即時關閉操作。