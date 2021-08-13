台中電動自行車事故激增奪3人命！議員要求市警局納管
電動自行車使用率激增，交通事故數也激增！台中市議員陳世凱、林德宇今天在警消環衛業務質詢時指出，2017年有387件，至2020年激增到994件，今年1至7月電動自行車A1車禍，奪走3人生命，批評電動車無法追蹤車主，建議台中市警局要求業者販售車輛時，烙印車輛編號，減少事故。
議員陳世凱說，電動自行車在「道路交通管理處罰條例」明訂，經形式審議合格，以電力為主，最大時速每小時25公里以下，但有些廠商在販售電動自行車時，打著「免掛牌、免駕照、免繳稅」的標語廣告，近期有不少電動自行車主私下偷剪限速線或請業者改車，加裝馬達，讓原本限制在25公里以下的電動自行車，速度增加到50公里。
陳世凱指出，「免駕照、免掛牌」在發生事故時很難咎責，也可能造成治安上的漏洞，他求台中市警察局長蔡蒼柏、副市長陳子敬要亡羊補牢，應強制規定新購買的電動自行車，要烙印車輛編號並進行登記，對民眾的安全才會有保障。
台中市警察局表示，已在今年5月13日函請內政部警政署反映研議修法，將電動自行車歸屬道路交通安全規則第3條第6項「機車」第2款輕型機車種類中，增列「小型微型機車」項目納管，目前電動自行車掛牌修法案已送立法院一讀審理中。
交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰指出，交通部已看到電動自行車的亂象，立委也提案修法，未來14歲以上才能騎乘，購買要登錄，也研議是否要「掛牌、納稅」，這會比烙印條碼更好管理。
李克聰強調，電動自行車的管理定位要明確，若是「自行車」就要騎在自行車道，但有些縣市沒有完整的自行車道路網，若定位「小型微型機車」就要比照機車列管，目前針對改裝、偷剪限速線咎責還在討論，可能針對廠商或個人都開罰，行駛速率超過時速25公里，最高可處罰1800元；擅自改裝電動自行車，最高可罰5400元並改正等，但相關條文和罰則還是要等立院修法通過定案才算數。
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