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疫情趨緩 彰化鹿港祈福線等3條台灣好行路線復駛

中央社 / 彰化13日電

COVID-19疫情趨緩，彰化縣政府宣布台灣好行鹿港祈福線、清水岩線及彰南快線等3條銜接觀光景點的客運路線復駛，也推出全新套票，除客運一日券外還附有優惠券，推廣觀光。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒已降為2級，彰化縣政府與彰化客運、員林客運宣布，先前因疫情停駛的台灣好行鹿港祈福線、清水岩線及彰南快線，今天起陸續恢復行駛。

縣府指出，鹿港祈福線等3條路線網羅了縣內的歷史古蹟、傳統美食以及田園風光等亮點，客運套票除了有24小時內乘坐免費的一日券，還包含人氣名店、熱門觀光工廠商品兌換券；民眾可購買套票在鹿港體驗三輪車遊老街，走讀老街人文風采；騎單車悠遊稻香與社頭在地紡織產業，欣賞清水岩宜人的景色；彰南快線則串聯各大觀光工廠，從無到有帶民眾一窺產業秘辛。

縣府表示，這次新推出套票定價約為市價75折，合作店家超過40間，出示套票可提供特別優惠，期限到明年9月底，後續也規劃結合在地經典美食及旅宿業推出限時限量活動。

鹿港 疫情 觀光工廠

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