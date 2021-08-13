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埔里百香果可望走高檔外銷路徑 台農發助打開南向市場

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
百香果是埔里鎮的重要經濟作物，過去長期以內銷為主，行政院中辦結合台農發及農糧署將打開外銷市場。圖／行政院中辦提供
百香果是埔里鎮的重要經濟作物，過去長期以內銷為主，行政院中辦結合台農發及農糧署將打開外銷市場。圖／行政院中辦提供

百香果將成為國際外銷的一把鎖匙，行政院中部辦公室今天邀集農委會農糧署、台農發公司到埔里，與百香果農民達成共識，首先計劃新南向以新加坡為目標，將為百香果的出口共同努力，確立百香果的國際行銷規範後，分成鮮果、果汁、種苗等三大主軸來努力。

行政院中辦執行長蔡培慧指出，百香果是埔里鎮的重要經濟作物，過去長期以內銷市場為主，有今年成功媒合草屯鎮優質栗子南瓜外銷馬來西亞的經驗，也鎖定埔里百香果農產品，進一步拓展外銷市場，與農民、農委會、台農發、農會等組成工作小組，協助農民提升生產品質及良好的對口關係，以國家隊行銷來暢通農產交流。

台農發表示，埔里鎮百香果栽培面積約500公頃，大多數集中於合成里大坪頂蔬果專業區，產量、品質都是全國最佳，未來針對不同輸入國，還要兼顧該國人對色澤、尺寸、口味偏好、保存期限的個別要求，目前新加坡已有貿易商有意願引進台灣百香果，針對藥檢問題，目前已選擇一批鮮果送檢，尚待檢驗結果出爐。

台農發並指出，新加坡主流市場目前有進口馬來西亞、越南、澳洲的百香果，以鄰近的馬來西亞價格最具競爭力，台灣優質水果必須搶攻當地高端市場，相信只要克服外銷包裝、載運、冷鏈等成本考量，對水果風味、品質嚴格管控，每公斤4美元以上也不怕沒人買。

百香果是埔里鎮的重要經濟作物，過去長期以內銷為主，行政院中辦結合台農發及農糧署將打開外銷市場。圖／行政院中辦提供
百香果是埔里鎮的重要經濟作物，過去長期以內銷為主，行政院中辦結合台農發及農糧署將打開外銷市場。圖／行政院中辦提供

馬來西亞 台農發 埔里

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