楊勇緯感恩之旅現身市議會 顏莉敏盛讚台中之光

東京奧運奪得銀牌的「柔道男神」楊勇緯今天到台中市議會展開感恩之旅時指出，能為國爭光、為台中爭光是很棒的事。台中市副議長顏莉敏盛讚及代表頒贈「台中之光」獎牌。

楊勇緯從東京奧運回台後，先前往防疫旅館經過14天居家檢疫後，昨天回到台中市后里區的住家，受到鄉親的熱烈歡迎。

楊勇緯今天上午先回高中母校新民高中參加歡迎會，下午在同為原住民的台中市議員黃仁及父母等家人陪同下，前往台中市議會展開感恩之旅，由顏莉敏及市議會秘書長彭乾銘接待。

顏莉敏表示，中華隊在東奧中的表現，大家都看到了，感謝楊勇緯等台中市選手，為了國家榮耀奪得佳績，楊勇緯在東奧中拿下柔道銀牌，是台中之光。繼東奧之後，月底還有帕運登場，這次台中市有3名選手出賽，大家也要幫忙加油。

顏莉敏指出，選手辛苦訓練為國爭光後，大家應該思考如何協助選手在運動專長外，再培養第二、甚至第三專長及職涯規劃，這些問題值得大家一起討論，除了政府資源外，也可探討私人企業是不是也能共襄盛舉支持選手，希望政府能鼓勵私人企業提供支持。

楊勇緯表示，謝謝議員認同運動選手的努力，也開心能讓大家看到選手的堅持，相信選手能夠發揮很好的自己，最重要的是能為國家爭光、為台中爭光，這是很棒的事，因為有大家的支持，才能走到今天。

本身是阿美族的黃仁指出，希望台中市議會能支持運動員的培訓，並讓優秀運動員能留在台中市，楊勇緯已表達將爭取參加巴黎奧運，也祝福楊勇緯能為國爭光拿下金牌。