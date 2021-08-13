王波濤今捐6千萬給彰化 已達1億8千萬做好事目標

疫情期間，讓弱勢群更加無助，彰化縣政府也受理許多公司、社團及個人捐贈，彰化市出生的振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤今天更慨然捐出6000萬元幫助弱勢，這是彰化縣歷年來接受最大一筆單獨捐款，令縣長王惠美十分感動，強調縣府一定會善用捐款，幫助需要照顧的民眾。

王波濤表示，由於他出生在清寒家庭，對於艱苦人一直能夠感同身受，26歲創業時，就立志要捐1億8千萬元做好事，等了66年，才終於達成了，但他謙稱自己還不是大企業，只不過是在做小生意而已。

王惠美說，王波濤生於彰化，因父親早逝，母親含莘茹苦將6個孩子扶養長大，王董事長從事紡織、尼龍相關產業，事業相當成功，有感於許多民眾受到疫情影響，生活陷入困境，加上過去也是辛苦人家出身，為此想要付出一份心力，捐給彰化縣政府6000萬元，希望能夠幫助需要幫助的民眾。

王惠美感謝王波濤的善舉，強調縣府會善用這筆善款，用在弱勢的家庭及所有需要幫助的民眾身上，獲得最妥善的照顧。