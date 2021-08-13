田尾公路花園列確診足跡 業者憂情人節買氣受影響

明天是七夕情人節，但彰化田尾鄉的花卉業者指出，天氣炎熱又有大雨，花卉產量受影響，玫瑰花等應景花卉都漲價，加上昨天田尾公路花園被列入確診者足跡，擔心買氣受影響。

往年七夕情人節前不僅花卉價格上漲，買氣也不錯。原本預期這幾天會有比較多的客人到公路花園買花，不過昨天傳出有一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者曾到田尾公路花園遊覽，業者表示，今天來公路花園的遊客人數就變少，買氣也變差，他們也對外說明公路花園是開放空間，希望讓消費者解除疑慮。

業者也表示，今年因天氣炎熱又有豪大雨，國產花卉產量受影響，情人節進口的玫瑰因為量少，每支從新台幣40元漲到60元。

台灣本土的玫瑰價格也上漲約2成，業者指出，像是紅玫瑰從20元漲到30元，粉紅系列玫瑰短的從10元漲到15元，長的粉紅玫瑰從5元漲到30元，桃紅色玫瑰從10元漲到15元。

公路花園位於田尾鄉園藝特定區內，全區從事庭園苗木盆栽及花卉栽培，是全台最大的花卉樹木盆栽集散區。